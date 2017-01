Respalda Coparmex la no adhesión a acuerdo federal

Darío Malpica Basurto. ARCHIVO

El Centro Empresarial del estado de Querétaro SP, a través del presidente de su Consejo Directivo, Darío Malpica Basurto, respalda la postura de la Coparmex Nacional de no adherirse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que presentó ayer el Gobierno Federal.



El Centro Empresarial del estado celebra las iniciativas gubernamentales para redireccionar las estrategias de gasto familiar. Sin embargo, también es necesario ver acciones que permitan ver la voluntad gubernamental como sería la eliminación del gasto corriente.



Estableció que derivado de una consulta a los integrantes del Consejo Directivo, por unanimidad surgió el respaldo a la decisión de la Coparmex de no avalar el programa del gobierno federal.



Ayer, el Gobierno Federal presentó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que incluye cuatro ejes. El primer eje está enfocado a las acciones que permitan proteger la economía familiar; el segundo a fomentar inversiones y empleo; el tercero a hacerlo con estabilidad económica, y el cuarto fortaleciendo la cultura de la legalidad y el Estado de derecho, en el marco de un ejercicio austero del servicio público.



El Centro Empresarial del estado de Querétaro señaló que si bien la entidad muestra signos positivos en su economía, no es ajeno a situaciones como el aumento al precio de las gasolinas y las consecuencias directas de esto.



La Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es improvisado, incompleto e insuficiente.