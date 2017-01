Se mantienen precios de productos: Comerciantes

En el Mercado Reforma, de San Juan del Río, los comerciantes buscan unificar sus costos para que los compradores no vean afectada su economía. CESAR ORTIZ

San Juan del Río.- El secretario general del mercado Reforma, José Agustín Ruiz Paredes, señaló que pese al incremento al precio de los hidrocarburos, el abastecimiento de los productos perecederos no se ha visto mermado.



Señaló que aunque no existe un tabulador de precios para determinar el costo de los insumos, la mayoría de los locatarios buscan unificar las tarifas en beneficio del consumidor.



“El precio de la mayoría de los productos va de acuerdo a la demanda, ya que durante los últimos días de diciembre el jitomate alcanzó un precio de hasta 24 pesos por kilogramo y en estos días ha bajado hasta en 7 pesos por kilo”.



Aseguró que la inestabilidad de los precios no está ligada con el alza de los hidrocarburos, sino con la demanda de los productos.



“Por comentarios de algunos bodegueros, la exportación del jitomate se ha cerrado, lo que ha venido abastecer más el mercado nacional”.



Ruiz Paredes agregó que la posición geografía del estado ha ayudado a que los precios no incrementen, debido a la cercanía entidades productoras, además de ser la ruta central para los transportistas que surten mercancías a cada extremo del territorio mexicano.



“Además de que en el mismo estado ya se encuentran productores que siembran mucho el jitomate y otros productos, que ya no son necesarios se soliciten a otros estados”.