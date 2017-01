Aun sin negociar adeudo de UAQ con la CEA

Aun sin negociar adeudo de UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) no llegan a ningún acuerdo por el adeuda de servicio que tiene el Alma Mater, señaló Enrique Abedrop Rodriguez, titular de CEA.



Aunque el adeudo original, según la CEA, es por 178 millones de pesos, Abedrop Rodríguez señaló que la negociación de adeudo y luego de que la UAQ expresó que es por 20 mdp, no se ha concretado a pesar de que se torna dichas negociaciones por los 20 y no los 178 mdp.



"No hemos acordado nada. Las platicas continúan y bueno, teníamos nosotros registrado que el adeudo era por 178 mdp y la UAQ dice que son 20 mdp y no los 178...La realidad es que ni por esa cantidad hemos negociado y sobre una fecha límite pues no hay. Seguimos negociando, nuestros representantes jurídicos están viendo el tema y será a finales de este mes que se volverán a reunir", señaló el titular de la CEA.