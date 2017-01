Entrega Sedesol apoyos

En Pedro Escobedo, Ernesto Luque Hudson destacó el rol que juegan las mamás queretanas, a quienes definió como generadoras de cohesión social, y, dijo, ejemplo de ello son las graduadas, a las que ayer les entregó certificados de terminación de estudios. SEDESOL

Al encabezar la ceremonia de Entrega de Apoyos del Programa de Inclusión Social Prospera, así como la entrega de Certificados de Estudios a mujeres de Pedro Escobedo, el titular de la Delegación de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Luque Hudson, destacó el rol que juegan las mamás queretanas, a quienes definió como generadoras de cohesión social, ejemplo de ello son las graduadas, a las que ayer se les entregó sus certificados de terminación de estudios.



“Hoy quiero destacar la presencia de los tres niveles de Gobierno, está presente la Federación, el Estado y el Municipio, todos con un solo objetivo, trabajar por un estado más justo y próspero”, mencionó Luque Hudson.



Además, el delegado federal destacó las bondades de Prospera, dicho programa social tiene como objetivo apoyar a la población en materia de alimentación, salud y educación, trabajar para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas a través de su propio esfuerzo y trabajo, esto con el fin de que sientan un cambio significativo en sus vidas.



“Queremos contribuir para lograr un Querétaro más justo, próspero e incluyente; prueba de ello es que al empezar el 2016 nuestro estado no contaba con comedores comunitarios, hoy un año después, me da mucho gusto anunciarles que ya tenemos 9 en diferentes municipios, pero no solo se otorgan raciones de comida, también funcionan como lugares de integración social”, destacó Ernesto Luque.



Por su parte, el director general de Planeación y Seguimiento de la Coordinación Nacional de Prospera, Jaime Gutiérrez Casas, señaló que el Programa de Inclusión Prospera ha contribuido al desarrollo y bienestar de las familias mexicanas.



“Prospera ha otorgado herramientas para que los ciudadanos continúen con sus estudios, tengan una alimentación sana, variada y suficiente, también ha abonado para generar una cultura de salud y prevención de las enfermedades, tan solo en Querétaro más de 20 mil mujeres son beneficiadas todos los días con leche Liconsa”.



En el evento estuvieron presentes María del Socorro García Quiroz, directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; el delegado de Prospera, Fernando Castillo Díaz, entre otros.