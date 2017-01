No hubo conclusiones en reunión de Conago: FDS

Francisco Domínguez. PDA

En la reunión entre la Secretaría de Hacienda y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizó el lunes en la Ciudad de México y duró más de cuatro horas, no llegaron a conclusiones, señaló el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.



Sin embargo, aseguró que hubo propuestas que serán analizadas en las siguientes reuniones y que serán de vital importancia para beneficio de los mexicanos, temas como el de el alza al salario mínimo, la modernización del transporte y el acceso a créditos.



La reunión más próxima es hoy.



“La gente está lastimada, la gente está enojada por el aumento de las gasolinas, hice un resumen de lo que está pasando en las entidades con este enojo, y la verdad que fueron más de cuatro horas de trabajo pero no íbamos a ninguna conclusión, lo único que les podría decir es que se tomaron decisiones de hacer grupos de trabajo, la Comisión de Hacienda que me toca hoy encabezar y la Comisión de Energía se declararon ayer en sesión permanente porque en un día no podemos nosotros hacer y dar una solución de muchas cosas que van afectar la económica de muchas familias”, declaró Domínguez Servién.



También señaló que en la reunión se pronunciaron y expresaron tanto él, como coordinador de la Comisión de Hacienda, como el de la de Energía, su preocupación por los efectos generados por el incremento de los combustibles que se dieron con base en un incremento del entorno internacional y que ante esta preocupación, “ se acordó que en el marco de los trabajos de las Comisiones de Hacienda y de Energía de la Conago, y el director general de Pemex, se integren grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que puedan generar opciones para la inconformidad social”.



Domínguez Servién manifestó que en cuanto a pronunciamientos, “ese es el único, porque también sería irresponsable que en una sola reunión, en cuatro horas de trabajo y cada entidad teniendo diferentes circunstancias, se tomen acuerdos y decisiones sin un verdadero análisis para cada una de las entidades”.



Una de las peticiones que realizó Domínguez Servién al secretario de Hacienda, José

Antonio Meade, fue que a pesar de que los gobernadores están en bloque, “se reúnan uno a uno, las necesidades son totalmente diferentes, en cuanto yo tenga la reunión con el secretario de Hacienda, tendré una reunión con mi secretario de Finanzas y luego con mi gabinete, y anunciaré con esos recursos que tenemos, más los que logremos obtener, a donde los vamos a mandar”.