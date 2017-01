“Nadie tiene asegurada la silla por los tres años”

Marcos Aguilar con Carlos Silva Reséndiz, (izq.) y Fernando Rodríguez Serrato, ahora miembros de su gabinete. ESPECIAL

Los cambios en la administración municipal que anunció el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, tienen el único objetivo de lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía, así como el de mejorar el desempeño de la administración, aseguró el edil.



Aguilar Vega presentó ayer por la mañana, a través de un video publicado en su redes sociales Facebook, seis cambios en su gabinete, que se hicieron efectivos en ese momento.



“Lo que queremos es fortalecer áreas de Gobierno Municipal para tener mayor cercanía y

mayor eficiencia en el trabajo que realiza el Gobierno con los ciudadanos; me refiero particularmente a la Secretaría de Gestión Delegacional, un trabajo de mayor coordinación con las delegaciones, y en el área de Desarrollo Económico lo que buscamos es que haya el mayor apoyo posible para los micros y pequeños empresarios en nuestro municipio”.



Sobre estos cambios, aseguro tener la plena convicción de que mejorarán el trabajo que ha venido realizado el Gobierno Municipal.



Afirmó también que ya ha destinado el trabajo y la responsabilidad al nuevo delegado del Centro Histórico, José Alejandro Agustín Luna Lugo, quien era auditor municipal y sustituye a Yadira Montes Fraire, en virtud de que ha solicitado regresar al Ayuntamiento como regidora.



“En el caso de Agustín Luna como delegado del Centro Histórico, creo que una persona con la experiencia y el conocimiento de esta zona territorial del Municipio recae perfectamente en las manos de Agustín, que además tiene unan experiencia en el Gobierno en el ámbito administrativo y tiene una gran capacidad para conectar con la población; la encomienda que le he dado es que tenga presencia en las calles, que resuelva las problemáticas que se presenten de manera coordinada y transversal con las demás áreas del Gobierno Municipal, y sobre todo tener mucha cercanía con los ciudadanos para que se reciban los beneficios que este Gobierno otorga a cada habitante de Querétaro”.



Además, Aguilar Vega aseguró que los seis cambios no obedecen a los únicos que podrían existir durante su administración, pues nadie, dijo, tiene asegurada la silla.



“Los cambios serán siempre que sean necesarios, nadie tiene asegurada la silla, todos tendrán que ponerse a trabajar diariamente de manera comprometida y no hay nadie que pueda decirle a nadie más que tiene asegurados los 3 años de gestión; si las cosas no están bien o hay algo que mejorar, yo realizaré todos los cambios las veces que sea necesario; la idea es que estos cambios mejoren el desempeño de la responsabilidad que tiene cada uno de la institución que representa”.



En los seis cambios anunciados, el alcalde capitalino dejó en espera el nombramiento del auditor municipal, mismo del que, explicó, primero debe tener un acercamiento con el Ayuntamiento para presentar su propuesta, misma que debe ser aprobada por todas las fuerzas políticas.



“Esa es una responsabilidad que tiene que someterse al Ayuntamiento, y lo que haré es tener encuentros con las tres fuerzas políticas para hacer la propuesta correspondiente que en este momento no he decidido, estoy en esta semana en esas condiciones para presentar esa propuesta para que en la sesión del día 17 de enero pueda ser sometido a su consideración la persona que en su caso, presente así como propuesta”.