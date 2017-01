Recienten los queretanos el aumento en las verificaciones

Cada año, los queretanos deberán pagar 452 pesos en dos verificaciones vehiculares, debido a las disposición de la Norma Oficial Mexicana, para integrarse a la implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con lo que se podrá circular en cualquier horario de los lugares que comprenden la Zona Metropolitana del Valle de México. ARCHIVO PDA

Ciudadanos se muestran inconformes con el aumento en los costos de verificación vehicular en Querétaro, que pasó de 125 a 226 pesos por semestre por el nuevo formato.



Así lo pudo conocer PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, durante un sondeo realizado en las calles de la ciudad para conocer la opinión de los automovilistas.



Y es que cuando los bolsillos de los queretanos apenas comienzan a encontrar la manera de adaptarse al incremento que se dio el 1 de enero en las gasolinas, el alza de costos para obtener el holograma en el nuevo sistema de verificación supone un golpe más a la economía de los ciudadanos, que si bien será un pago que se hará dos veces por año (452 pesos anuales), muchos lo recienten como un “robo en despoblado”.



“Es increíble que ahora también tengamos que pagar más por verificar nuestro carro. No conformes con subir la gasolina ahora este nuevo costo; pues sí da coraje. Al rato verá que meterán el Hoy No Circula y nos complicarán más las cosas”, señaló Ana María Hernández, quien durante enero y febrero realizará su tramite de verificación.



Según informó el lunes el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco Antonio del Prete Tercero, es debido a las disposición de la Norma Oficial Mexicana (NOM), para eliminar la verificación estatal e integrarse a la implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con lo que se podrá circular en cualquier horario de los lugares que comprenden la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)



En este contexto, algunos conductores no ven la necesidad de una verificación que le permita transitar a cualquier hora en la ZMVM ya que, como ellos, muchas personas no viajan con frecuencia a esos lugares, señalando que así como sucede en la ciudad de México, esta nueva modalidad se prestará a la corrupción.



“El aumento es un abuso; nos están exprimiendo, y se va a dar más la corrupción en las estaciones de verificación (…)M por ejemplo, allá en el DF es bien sabido que cobran hasta 200 pesos más por pasar los autos aunque anden en malas condiciones, entonces cuál es el beneficio”, señaló Francisco Hernández.



Así, los ciudadanos ven con enojo los aumentos económicos que se dan en trámites y productos necesarios para su día a día, en el que lo único que no tienen claro es la certidumbre del mañana.