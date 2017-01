Se mantendrán los costos del pasaje de los transportes públicos en estado

Pancho Dominguez. LAURA VILCHIS

El Gobierno del Estado de Querétaro se suma al llamado del Poder Ejecutivo Federal para tomar medidas de austeridad.



Se confirmó que en principio, el costo del servicio de transporte público se mantendrá sin cambios este año, en apoyo a la economía familiar.



Francisco Domínguez Servién, gobernadro del estaod, aseguró que en Querétaro no aumentará el transporte público ni las tarifas de agua como consecuencia del gasolinazo, pese a que Alejandro López Franco, director del Instituto Queretano del Transporte, informó que existe un análisis sobre un posible cambio al costo del pasaje.



“Sabemos que la empresa concentradora del transporte público en Querétaro ha querido solicitar un aumento al costo del pasaje, pero no se dará autorización en ese sentido, no habrá aumento al transporte público”, sentenció.



Lo mismo señaló Domínguez Servién durante la entrega de apoyos del Programa de Vivienda Hombro con Hombro, que tampoco aumentarán las tarifas del agua potable ni se crearán nuevos impuestos, tras la entrada en vigor del alza en el precio tanto de la gasolina como del diésel.



“Son medidas que debemos observar desde el Gobierno en beneficio de la economía familiar, dado el aumento en los precios de las gasolinas y lo hemos dicho, el agua tampoco aumentará y la Comisión Estatal de Aguas ya anunció que no habrá aumento a las tarifas por el servicio de distribución del recurso”.



Domínguez Sevién también señaló que adicionalmente existe la prohibición de usar los autos oficiales del Poder Ejecutivo Estatal los fines de semana, además de que se analizará la posibilidad de disminuir el salario de los funcionarios públicos.



Por último, Domínguez Servién informó que se continuará promoviendo nuevas inversiones y empleos, así como seguir ofreciendo los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de un convenio con Nacional Financiera (Nafinsa) por 140 millones de pesos.



“Con estos convenios con Nafinsa, Querétaro no frenará su ritmo de crecimiento. Lo haremos con creatividad, voluntad y unidad, y vamos a minimizar los efectos negativos del gasolinazo”.