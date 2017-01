AUSTERIDAD TOTAL EN EL MARQUÉS: CALZADA

Con la gente: Mario Calzada Mercado, presidente municipal de El Marqués, ha mantenido plena cercanía con las clases populares, ordenado ahorros en su administración para aplicarlos en programas de beneficio colectivo. PDA

El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, señaló que en su administración se tiene un programa de austeridad y política pública desde el día 1 de su administración, eliminando gastos innecesarios, como viáticos, comidas a funcionarios, teléfonos celulares e incluso hubo reducción en la nómina.



“Nosotros desde el principio de la administración comentamos que nos íbamos a poner desde el lado de los ciudadanos, que nos íbamos a poner la camiseta junto con ellos, muchas de las medidas las tomamos desde el día 1 de la administración, en la que recortamos gastos innecesarios, viáticos, comidas a funcionarios, teléfonos celulares e incluso disminuimos la nómina para que con ese ahorro pudiéramos tener dinero para programas sociales que hoy están funcionando de manera eficiente y con buenos resultados”.



El alcalde marquesino señaló que gracias a este recorte de gastos se tuvo un ahorro cercano a los 12 millones de pesos anuales y que continuará cada año hasta el final de su administración.



“Nosotros tomamos medidas desde el día 1 con el plan de austeridad, no derivado del gasolinazo sino, derivado de una política pública de ser muy cuidadosos con el uso de los recursos, no tenemos vehículos de lujo y en mi caso particular yo manejo un vehículo que me heredo la administración anterior, modelo 2013, es el que uso y el que pienso utilizar durante el resto de mi periodo, y es un mensaje que mando a mis colaboradores de que no exijan un vehículo de lujo, ni lujos de otro tipo”.



Sobre el uso de vehículos oficiales, Calzada Mercado comentó que continuarán con mano dura para aquellos funcionarios que utilicen el automóvil fuera de horario de oficina y para uso personal.



“Hemos dado de baja a funcionarios que no acataron la instrucción de que el vehículo es nada más para utilizarse para el trabajo y en horario laboral, hemos dado de baja a dos funcionarios que yo tenga conocimiento que utilizaban el vehículo los fines de semana para su uso personal y no lo hemos tolerado y menos lo haremos ahora”.



De esta manera, el alcalde Calzada Mercado reafirmó su compromiso de seguir con un Gobierno austero, viendo siempre por el beneficio de los habitantes del municipio.