No subirá transporte metropolitano: Nava

Buena nueva: Alejandro López Franco, director de Instituto Queretano del Transporte, y el jefe de la Oficina Gubernamental, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunciando permanencia de tarifas. GOBIERNO DEL ESTADO

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, en compañía del director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, ofreció una conferencia de prensa en la cual reafirmó que no habrá incremento en la tarifa del transporte público.



Nava Guerrero enfatizó que la actual administración no puede permitir que debido al incremento de los combustibles en el país, las familias queretanas se vean afectadas en su economía; señaló que a través de un sistema adecuado se puede evitar el aumento en el transporte público y a su vez, mantener un servicio rentable para los concesionarios.



“Nosotros como autoridad lo hemos revisado y hemos determinado que no habrá incremento en las tarifas del transporte público (…). Nosotros creemos que un sistema bien organizado que va rumbo hacia la modernización del sistema de transporte, genera las economías necesarias para que ellos -concesionarios- puedan mantener su rentabilidad”, explicó.



El funcionario estatal mencionó que lograr un sistema de movilidad moderno y eficiente, será resultado de la coordinación y comunicación entre el Gobierno del Estado y las empresas, procurando la economía familiar.



Nava Guerrero indicó que hoy en día la población demanda un servicio de transporte de calidad, seguro y moderno; mientras no exista -dijo- un cambio que cumpla con las expectativas de la ciudadanía, no sería congruente un aumento en su tarifa.



“Los ciudadanos sin ver, sin observar una mejora en el servicio que ellos reciben, hoy por hoy no pueden tener una tarifa más alta sin que el servicio sea mejorado; por eso tenemos que trabajar nosotros conjuntamente con las empresas concesionarias para que podamos determinar esa serie de medidas que lleven a la modernización, que lleven a la eficiencia y que les permita tener la rentabilidad necesaria para operar”, detalló.



Asimismo, comentó que aproximadamente para junio del presente año se espera contar ya con unidades nuevas operando en los ejes estructurantes que hoy se están construyendo; y que a su vez, se cuente con la tecnología y sistema que permita pagar al 100 por ciento con tarjeta el sistema de transporte, esto para el segundo semestre del año.



López Franco expresó que en relación a las tarifas manejadas en el servicio de taxis, tampoco existirá un incremento, sólo se actualizará la cuota mínima.



“El caso del taxi no habrá incrementos, lo que tenemos es precisamente el establecimiento de la tarifa actualizada, no incrementada”, argumentó.