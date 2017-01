Sin sentencia en el caso de Yoshe Arenas

Consuelo Rosillo, magistrada presidenta del TSJ, explicó que al cumplirse un año del arresto de Fernando García, se podría darse el cierre de instrucción, que es cuando el juez tiene conformado en el expediente todos los elementos para resolver la controversia jurídica. ARCHIVO PDA

Aún no hay sentencia en el caso de la joven Yosheline Arenas, asesinada por su amigo Fernando García Ávalos, mejor conocido como “Kenji”.



Y es que, de acuerdo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia

(TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, afirmó que en marzo, cuando se cumplan 13 meses de la detención de Kenji, habrá una audiencia en la que se presentarán pruebas.



Una vez que se alcance ese periodo, podría darse el cierre de instrucción que jurídicamente, es cuando ya se tiene conformado en el expediente todos los elementos que se necesitan para resolver una controversia jurídica por parte de un juez.



“Aquí es cuestión de que el inculpado pueda renunciar a sus plazos, y definitivamente en ese momento él no se ha manifestado por la renuncia, de tal manera al estar próximos al vencimiento de los nueve meses y si se encuentran pendientes pruebas por desahogarse se le preguntará si renuncia o no, pero él no se ha manifestado al respecto”, señaló Rosillo Garfias.



Para la sociedad queretana, el asesinato de Yosheline Arenas ha sido uno de los que ha tenido un mayor impacto. Desde su desaparición, el 11 de diciembre del 2015, su madre, Lysette Heredia Cortés, se agarró de todas las herramientas de comunicación que tuvo a su alcance para dar con el paradero de su hija.



En Facebook, conformó el grupo “Buscando a Yosheline Arenas Heredeia” en el que incluso el propio Fernando García se unió a la búsqueda y compartía todas las publicaciones que se generaban en la prensa local.



Nadie volteaba en ese momento a ver a Kenji. Su amigo y compañero de iglesia (Conexión Vertical). Además de los temas espirituales, les unía el gusto por los tatuajes y la música. La devastadora noticia llegó el 18 de enero del 2016 cuando los elementos de la Fiscalía General localizaron en un camino de la comunidad Saldarriaga los restos humanos de una persona en una bolsa. Y aunque los peritos tenían indicios de que podrían sugerir que se trataba de Yoshe, no se tuvo la certeza sino hasta el 19 de febrerom cuando los peritajes en genética forense confirmaron al 99.99 por ciento la compatibilidad con el perfil de los familiares de la joven.



Con la devastadora noticia, las baterías se volcaron hacia el asesino. Y fue gracias a un video que consiguió la madre de la joven que con las características del auto que aparecía a las afueras del gimnasio donde ella entrenaba que los elementos de la Fiscalía pudieron dar con el paradero de Fernando García.