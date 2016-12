“Permanecen internadas 46 personas tras explosión en Tultepec”: Eruviel Ávila

En el espacio de Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga entrevistó a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien habló de la tragedia ocurrida en Tultepec desde el aeropuerto en Toluca, a unos cuantos metros de la pista.



“Están preparando a Juan Carlos (uno de los niños heridos por la explosión en Tultepec), que se trasladará en avión ambulancia a Galveston, Texas”, declaró el gobernador, quien aprovechó para agradecer a la fundación Michou y Mau por el apoyo para realizar el traslado.



Eruviel Ávila indicó que elementos de la PGR y de la Fiscalía General del Estado están haciendo labores de peritaje de explosivos en el lugar de los hechos para poder hacer las investigaciones sobre qué fue lo que ocurrió. “Por tratarse de un delito de competencia federal, la PGR determinará qué pasó y qué tenemos que hacer”, dijo.



“Mi única prioridad son los pacientes. Ayer ingresaron 72 y hoy 46. Estamos apoyando con gastos funerales e incluso repartiremos becas para las 300 familias que tienen más de un siglo dedicándose a esta actividad”, indicó el gobernador.



Sobre la posibilidad que los 14 cadáveres que están por identificar sean de los 12 desaparecidos tras la explosión, Ávila adelantó que “más que desaparecidos, no están siendo identificados por las circunstancias en las que se dio el accidente”.

El gobernador afirmó que están haciendo un trabajo en equipo junto a la PGR, la SEDENA, la Policía Federal, la Cruz Roja y la Ciudad de México para superar esta tragedia y que “la prioridad número uno es la de salvar vidas”.



Sobre las medidas que deberán tomarse más adelantes para prevenir accidentes, Ávila dijo que hay que esperar los resultados de los peritajes para tomar una decisión, incluso que el mercado se traslade a otro lugar.



“Hay 30 mil personas que viven de esta actividad. Debemos de dar cursos de capacitación o implementar mayor tecnología en lugar de pólvora, no sé. Tenemos que llevar a cabo esta tarea de la mano de los artesanos que trabajan en el mercado. Hacer que esta actividad artística conviva con la seguridad total”.



El gobernador no descartó ninguna posibilidad sobre qué pasos seguirán en el futuro, incluyendo el cambio de lugar del mercado. “Cuando esté de por medio la seguridad, integridad o la vida de las personas tenemos que hacer todo lo posible para que las condiciones mejoren. Los peritajes nos darán oportunidad de atener y mejorar lo que sea mejorable”.



El gobernador del Estado de México compartió un video en Facebook de la llegada del avión que transportará a Galveston, Texas a Juan Carlos, uno de los niños heridos en el mercado de pirotecnia en Tultepec.

El gobernador concluyó diciendo que al niño lo acompañará su hermano y una tutora del DIF en su traslado hacia Estados Unidos.