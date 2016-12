Tristeza y olor a pólvora quedó en San Pablito

. NOTIMEX



Tultepec, Méx., 22 Dic.- A tres días de la tragedia en el mercado de pirotecnia de San Pablito, sentado sobre la banqueta, Joaquín espera información de sus amigos “El Chaparrito” y “El Pecas”, dos jóvenes de 23 y 25 años de edad que trabajaban en el lugar.

Cuando ocurrió la explosión, el joven escuchó el fuerte estruendo desde la calle y trató de auxiliar a quienes estaban en el predio. Sin embargo, miró cómo el fuego consumió los primeros locales.

"Todas las personas y niños corrían para salir; iban gritando", comentó mientras observa los escombros y cenizas que quedaron de lo que pareciera una "zona de guerra".

Lo ocurrido este martes es "algo" imposible de describir porque estuvo muy "feo", y cuenta que: "piedras, tabiques y láminas de metal salían volando por la fuerte explosión", que hasta este jueves suman 35 los muertos.

"Creéme yo quisé ayudar, pero todo estaba muy feo que me salí del lugar y me oculté bajo un carro", expuso el empleado de un establecimiento de lavado de autos.

A pesar de que han transcurrido varias horas desde que comenzó el fuego, el predio de San Pablito desprende todavía un fuerte olor a pólvora e incluso todavía hay unos cuantos cohetes "cañones" tirados alrededor.

Todo parece un "campo de batalla" que continúa resguardado por decenas de militares, policías federales y estatales. Desde la malla métalica pueden verse algunos muros de los locales que siguen en pie y las carcasas de los vehículos consumidos por la conflagración.

En el lugar, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México continúan con las investigaciones en el lugar del extinto mercado que albergada a 300 establecimientos.

"Las pérdidas materiales todavía son imposibles de cuantificar; tenemos que esperar los resultados de los peritos", señaló Germán Galicía Cortés, presidente del Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito.

"Estamos atravesando por momentos difíciles, pero estamos en pie y vamos a luchar por ese mercado", insistió el locatario,

Por ahora, el sitio está cercado por una malla metálica y afuera decenas de locatarios y familiares de las personas reportadas como desaparecidas exigen a las autoridades información sobre los trabajos que realizan los peritos.

Otras personas siguen en espera de saber dónde están sus seres queridos. La señora Concepción Hernández repartió imágenes impresas de sus familiares en la calle principal de este terreno, que está junto al Circuito Exterior Mexiquense.

Sólo se limitó a decir: "No sé nada de ellos", las lágrimas le impidieron continuar la conversación con Notimex.

Ante ello, José Alberto, dijo que están en busca de su abuela Eva Báez Palacios, de 68 años, y su primo Yazmani González Báez, de 30 años de edad.

Detalló que ellos acudieron al mercado para surtir de mercancía a su negocio pequeño que cada fin de año abren en el municipio de San Nicolás Romero, empero, siguen sin tener información desde que ocurrió la explosión.

Desde la tarde del martes, aseguró, han recorrido todos los hospitales y las instalaciones del Servicio Médico Forense, pero aún desconocen el paradero de sus familiares.

El alcalde Armando Portuguez Fuentes afirmó que los gobiernos municipal y estatal se comprometieron con los locatarios a encontrar la forma de reconstruir el mercado y abrirlo en los próximos días.

Esto a pesar de que ha registrado tres explosiones: 2005, 2006 y 2016, expone el presidente municipal de Tultepec durante una visita realizada a San Pablito la noche de este miércoles.

"Es algo que notros tenemos que defender porque la actividad pirotécnica es parte de la cultura y de las tradiciones de los mexicanos", recalcó.

El municipio insistirá en continuar con las ventas de cohetes, por lo que buscará abrir espacios en La Saucera o en los 300 talleres de producción que están en los alrededores y evitar mayores pérdidas económicas.

Se trata de lugares que tienen las facultades para poder vender, subrayó, al detallar que Tultepec cuenta con 680 de los mil 950 permisos entregados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Portuguez Fuentes recordó que de los 150 mil habitantes de Tultepec, 20 por ciento depende de esta actividad, ya sea de manera directa o indirectamente.

El líder de los locatarios de San Pablito, Germán Galicía, explicó que este miércoles sostuvo un reunión con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien se comprometió a dar todo el apoyo a las familias afectadas y buscar recursos para habilitar el mercado.

No obstante, dijo, serán las autoridades las que lo determinen las causas que originaron la explosión.