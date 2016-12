Encuentran más restos humanos en Tultepec

.. Twitter Miguel Ángel Mancera

Aunque la cifra de muertos por la explosión del mercado de San Pablito en Tultepec se mantiene en 35, podría aumentar en las próximas horas debido a que se han encontrado restos humanos en el lugar.



El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez confirmó que varios segmentos corporales han sido encontrados en el lugar de la explosión, por lo que se encuentran realizando las pruebas periciales para establecer si corresponden a alguno de los cadáveres que se tienen pendientes de entregar o si pertenecen a alguna víctima que no está contabilizada.



Gómez Sánchez también indicó que la identificación de los cuerpos tardará debido a que tienen un grado de calcinación muy alto, por lo que la limpieza y purificación de las piezas podría tardar en arrojar completamente un perfil genético.



Además, informó que pese a haber terminado la remoción de escombros, no se descarta que al iniciar la limpieza del lugar se encuentren más cuerpos.



El funcionario detalló que una de las líneas de investigación acerca de lo que pudo haber iniciado el fuego, apunta al uso de artículos prohibidos en el mercado, entre ellos el uso de una batería de auto y cables de electricidad.



Las demás hipótesis apuntan a las versiones que dieron algunos locatarios acerca del mal uso de un producto dentro de las instalaciones.



Todavía no se sabe la fecha en que se sabrán los resultados finales pues deben iniciarse los peritajes.