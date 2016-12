El mejor chef del mundo cocinará en el cielo de Teotihuacán

.. Debora Ducci .. Dinner in the Sky



La zona arqueológica de Teotihuacán es el lugar de reposo de dos de los vestigios históricos más importantes de México, las pirámides del Sol y de la Luna, pero en enero se convertirá también en la cocina del mejor chef del mundo.



Como parte de las actividades de Dinner in the Sky (Cena en el Cielo), que cumple su tercer aniversario, se llevarán a cabo varias comidas en las alturas que serán preparadas ni más ni menos que por el chef Massimo Bottura, quien es propietario de Osteria Francescana, el mejor restaurante del mundo de 2016, de acuerdo con la lista The World's 50 Best Restaurants.



Para festejar sus tres años, los organizadores realizarán ascensos a las 12:00 y 15:00 h del 4 y 5 de enero en el cielo de Teotihuacán.



Durante 90 minutos, Bottura deleitará a sus comensales a 45 metros de altura con una de 6 tiempos digna de un hotel cinco estrellas.



El precio de una comida en las alturas servidas por el chef Massimo Bottura, el mejor chef del mundo, es de 33 mil pesos por persona.