Margarita Zavala posee joyas por $191 mil y obras de arte por $120 mil

.. AGENCIAS

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, presentó este lunes su declaración 3de3 en la plataforma del IMCO, donde destaca que tiene dos lotes en joyas por 191 mil 40 pesos y obras de arte por 120 mil pesos, aunque no posee automóviles.



Zavala reportó que tiene ingresos anuales por 868 mil 287 pesos, de los cuales 765 mil 287 pesos son por “actividad financiera” y 103 mil pesos por “servicios profesionales”.



También declaró tener otros bienes muebles por 45 mil pesos.



La aspirante presidencial detalló que tiene cinco cuentas bancarias, una mayor o igual a 500 mil pesos, dos menores o iguales a 100 mil pesos y dos de entre 100 mil y 500 mil pesos.



Indicó que tiene tres terrenos por un valor de 5 millones 260 mil pesos.



De igual forma, declaró que el ex presidente Felipe Calderón, su cónyuge, tuvo ingresos en el último año fiscal por 8.2 millones de pesos. Además, el ex mandatario tiene tres terrenos y una casa, así como tres autos a su nombre que pagó de contado.