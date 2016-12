Mando Único seguirá en Cuernavaca: secretario de Gobierno de Morelos

El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, aseveró que la policía del Mando Único no se retirará de Cuernavaca debido a que el Gobierno municipal no tiene capacidad de brindar las funciones de seguridad pública.



El también encargado del gabinete de Seguridad de Morelos reviró las declaraciones del edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien anunció el retiro del municipio de los policías adscritos al Mando Único por supuestas quejas emitidas de parte de la ciudadanía ante diversas inconformidades con respecto al modelo de seguridad.“La petición por parte del señor Blanco de pedir el apoyo a instancias federales refiere que la comuna no tiene la capacidad de brindar seguridad a los capitalinos.



“No se puede dejar las decisiones de la seguridad de Cuernavaca a cuestiones de novatez; la policía de Mando Único continuará en Cuernavaca”, afirmó Matías Quiroz en conferencia de prensa.



La reacción de Matías Quiroz surgió a raíz de que Cuauhtémoc Blanco anunció que solicitará el apoyo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de la Policía Federal (PF), para que brinden seguridad a población de Cuernavaca en vez de las fuerzas estatales.



El Secretario de Gobierno indicó que Cuernavaca recibe una partida superior a los 200 millones de pesos para que sus agentes de seguridad estén equipados y ofrezcan garantías de seguridad a la capital morelense.