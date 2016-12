Se extiende desabasto de gasolina, 15 estados de México lo padecen

El llamado de Petróleos Mexicanos (Pemex) es evitar las compras de pánico, el argumento oficial es que no hay desabasto, solo alguna afectación por tomas clandestinas y transportación.



La semana pasada, la empresa productiva del Estado anunció en Twitter que el caso de desabasto en Guanajuato era atendido; sobre eso detalló.



Pemex dio a conocer que el martes pasado fue necesario suspender la operación del poliducto Salamanca-León debido a una toma clandestina, y que una vez reparado el tramo afectado de dicho ducto reinició el flujo del combustible.



Sin embargo para este 26 de diciembre la queja por falta de combustible ya se registraba en:



Guanajuato

Michoacán

San Luis Potosí

Oaxaca

Aguascalientes

Jalisco

Coahuila

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Chihuahua

Querétaro

Zacatecas

Durango



Los empresarios de gasolina acusaron que la especulación desatada por la liberación de los precios, ha sido factor para detonar esta situación.



La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) acusó las mismas gasolineras están ocultando los combustibles.

No hay desabasto



El director general de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, aseguró que no hay escasez de combustible este 26 de diciembre, ya que a nivel nacional hay reservas para más de seis días.



Explicó que lo que ocurrió el fin de semana fue un incremento en la demanda muy fuerte por compras de pánico y en bidones, que generaron un alza de entre 20 y 40 por ciento.



De acuerdo con el funcionario, si bien en algunos momentos hubo una situación de desabasto en algunas localidades, éste fue generado por el movimiento de producto en ducto, el cual se atendió por camiones, trenes y otros medios.



Asimismo, señaló que Pemex cuenta con un mecanismo en el que revisa qué estaciones tienen un inventario crítico, el cual se verifica tres veces al día, con el objetivo de programar los viajes.



Pemex hasta ayer atendía de manera especial los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.