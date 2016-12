El origen del Día de los Santos Inocentes

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, que suele ser una fecha donde medios de comunicación publican notas falsas y en que mucha gente suele gastar bromas al decir la frase “inocente palomita te dejaste engañar…”.El día fue implementado por la Iglesia Católica para conmemorar a los niños que mandó asesinar Herodes I “El Grande” gobernador de Judea durante el tiempo en que nación Jesús.



Según cuenta el Evangelio de San Mateo (Mt 2, 16-18), los Reyes Magos llegaron a Judea buscando a un bebé que se convertiría en el “rey de los judíos” y acudieron a Herodes para solicitar información. Como el gobernante no estaba enterado, pidió a los visitantes que le avisaran sobre la ubicación del bebé. Ello acordaron regresar en cuánto encontraran a ese infante que adorarían.



Sin embargo, luego de encontrar al niño Jesús, los Reyes fueron advertidos en un sueño de no revelar a Herodes la ubicación del bebé, así que salieron de Judea sin regresar con el gobernador.Con el pasó de los días, Herodes se enojó porque los Reyes Magos no volvieron y ordenó que la muerte de todos los varones menores de dos años de la región con el fin de que alguno de ellos fuera Jesús y así mantenerse como la única autoridad entre los judíos pese a que en ese tiempo, Judea era una provincia del Imperio Romano.



La Iglesia Católica conmemora la muerte de esos infantes, los Santos Inocentes, desde el siglo IV. En la Edad Media, los monaguillos de esa época comenzaron a celebrar este día con bromas.También se dice que este día se gastan bromas debido al engaño del Herodes fue víctima por parte de los Reyes Magos y porque muchos años vivió pensando que había evitado que Jesús se convirtiera en “rey de los judíos”.



En Francia, con el tiempo, la Iglesia mezcló la conmemoración de los Santos Inocentes con la celebración pagana de la “Fiesta de locos” que se organizaba el primer día del año para honrar al asno en que usó Jesús el domingo de Ramos.



En otras países el día se celebra el 1 de abril, como en Italia donde se le conoce como “Pesce d´aprile”; en Canadá se le llama” Poisson d´avril”; en el Reino Unido, EEUU y Australia se le denomina “April fools´day”; mientras que Alemania, Austria y Suiz se celebra como “Erster April”; en tanto que en Portugal y Brasil se festeja como el Día de mentira.