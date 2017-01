Solicita INE IPhone 7 Plus para consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la licitación para renovar los teléfonos móviles de 200 de sus mandos, cuyo gasto podría alcanzar los 3.2 millones de pesos en 2017 y 3.5 millones en 2018.



De acuerdo con la licitación nacional LP-INE-62/2016 para el Servicio de Telefonía Celular en Oficinas Centrales y 32 Vocalías Ejecutivas, el órgano electoral solicitó teléfonos IPhone 7 Plus para los 11 consejeros y el secretario ejecutivo.



Los teléfonos de última generación se adquirirán junto al servicio de telefonía e internet con el gasto autorizado para el INE en 2017, en un contexto donde el Presupuesto de Egresos de la Federación disminuyó en 239 mil millones y la mayoría de dependencias sufrieron recortes, cuyo impacto, por ejemplo, fue la desaparición de programas como el de Prevención Social de la Violencia.



Tras lanzarse la licitación, la empresa Radio Móvil Dipsa (Telcel) fue la única interesada en ofrecer los servicios de telefonía celular al INE, por lo cual, en los próximos días oficializarán la firma del contrato, y con ello se conocerá el monto exacto del gasto para este año.



El documento detalla que en 2017 el órgano electoral tiene un presupuesto mínimo de 1.2 millones y máximo de 3.2 millones para el servicio de telefonía celular de 200 mandos; a su vez, en 2018, año de la elección presidencial, el INE pretenden gastar un mínimo de 1.5 millones y un máximo de 3.5 millones por el servicio.



De acuerdo con el cronograma trazado por el instituto, los consejeros electorales recibirían entre el 9 y 13 de enero sus nuevos teléfonos IPhone 7 Plus, cuyo valor de mercado, a la cotización de ayer en la página oficial de Apple, es de 20 mil 599 pesos cada uno.



Aunque la dirección de Administración del INE considera idóneo el modelo IPhone 7 Plus, la licitación contiene una cláusula para que los 11 consejeros electorales y el secretario ejecutivo tengan otras opciones para elegir, en este caso, pueden optar por el Iphone 7 de 128 gigabytes y el Samsung Galaxy S6 Edge de 64 gigabytes.



La licitación también considera la entrega de otros 116 celulares para el contralor, subcontralor, directores ejecutivos, directores de área, jefes de unidad y otros mandos.



Para ese perfil, cuyo aparato será entregado entre el 16 y 20 de enero, se solicitaron dispositivos IPhone 7 de 32 gigabytes, sin opción a elegir otro dispositivo.



Además, el INE también renovará los celulares de los vocales ejecutivos en las 32 entidades del país, así como los coordinadores del Registro Federal de Electores y otros funcionarios. En total, 72 equipos IPhone 6S, sin opción a elegir diferente dispositivo.



En la misma licitación, el INE considera la entrega de 12 IPad Air 2 y 80 dispositivos de Banda Ancha, sin especificar a qué funcionarios se entregarán dichos equipos.



Según el Manual de Servidores Públicos de Mando del INE, los 11 consejeros y el secretario Ejecutivo tienen autorizado un consumo de telefonía celular y datos móviles de tres mil pesos mensuales. Además, tienen derecho a un vehículo, chofer, 11 mil 970 pesos mensuales de gastos en alimentos cada uno y otras percepciones extraordinarias.