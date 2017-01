"De no haber subido el precio de los combustibles, el país habría sufrido más": Peña Nieto

El ajuste a los precios de las gasolinas es una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad económica del país y de no haberse tomado, la consecuencia sería “aún mayor y más costosa”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje en la Residencia Oficial de los Pinos sostuvo que el gobierno no permitirá abusos de quienes pretendan injustificadamente incrementar los precios de otros productos al amparo de esta medida.



“No hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir el costo de este aumento para seguir adelante”.



Por ello el mandatario, hizo un llamado a la ciudadanía a la comprensión y al razonamiento ante esta medida.