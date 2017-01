Precio de la gasolina proviene del exterior: EPN

Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje a la nación a las 21:55 h con motivo del inicio de año 2017 desde la Residencia Oficial de Los Pinos.“Este será un año de importantes retos para México, para el gobierno y para la sociedad. El primero es el aumento en el precio de las gasolinas, por eso hoy quiero exponer una explicación: es importante subrayar que este aumento no se debe a la Reforma Energética ni al aumento de impuestos. En todo el mundo, el precio subió 60 por ciento, el gobierno no recibirá un peso por el aumento” señaló el mandatario.



“Mantener el precio artificial cuesta 200 mil millones de peso al año, lo que obligaría a recortar programas sociales, subir impuestos o elevar la deuda.. Este monto equivale a paralizar todos los servicios del Seguro Social por 4 meses, suspender 2 años el programa Prospera o quitar por 3 años el Seguro Popular. Los datos duros hablan que 60 millones de mexicanos- de menores ingresos- consume el 15 por ciento de la gasolina, mientras 12 millones- de mayores ingresos- pagan el 40 por ciento.”“El pasado otro gobiernos mantuvieron artificialmente el precio bajo de la gasolina. Tan solo en el gobierno anterior se perdieron casi 1 billón de pesos, fue dinero que se quemó regalando la gasolina en lugar de invertir en transporte público o universidades. Antes de aumentar el precio de la gasolina, se recortó el gasto del gobierno en casi 190 mil millones de pesos, eliminándose más de 20 mil plazas.. En este año se reducirá en 10 por ciento la partido de funcionarios del mando superior”, comentó.



“Si no cuidáramos la estabilidad de la economía, habría padres de familia que perdería su empleo, jóvenes ya no se graduaría y las familias de menores ingresos serían las más afectadas.”“El otro reto que debemos enfrentar en 2017 es construir una relación positiva con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Nuestro país cuenta con la unidad nacional, el valor supremo para afrontar con éxito los mayores desafíos de la historia, la unidad está en compartir valores profundos como el amor a la patria, en desplegar los sentimientos de solidaridad”, concluyó Peña Nieto.