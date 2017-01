Protestas no afectarán regreso a clases: Nuño

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que pese a las manifestaciones de los últimos días, se tiene garantizado que las poco más de 200 mil escuelas regresarán a clases en paz el lunes 9 de enero, tal como lo marca el calendario oficial.





“Las escuelas están y van a funcionar perfectamente. Si en alguna zona del país, municipio, o colonia, en concreto, se detecta un problema de seguridad, ésa es responsabilidad de las autoridades estatales: garantizar que haya clases. Pero quiero dejar muy en claro que en todo el país hay plenas condiciones para que todas las escuelas estén funcionando; me parece que no debemos caer en ningún tipo de alarma. Este lunes 9 de enero todas las escuelas van a funcionar normalmente”, dijo el funcionario en conferencia de prensa, a propósito del comienzo del año.



Sobre el gasolinazo, defendió la decisión adoptada por el Ejecutivo federal al argumentar que en caso de no haber liberalizado los precios de los combustibles los recortes presupuestales hubieran sido mayores en perjuicio de áreas como la educación y la salud.



“Liberalizar el precio de la gasolina fue una decisión acertada (…) En este país teníamos un precio artificial subsidiado con dinero público, eso quería decir que se dejaban de ejercer recursos principalmente para la educación y salud para poder mantener un precio artificial de la gasolina”, explicó.