Diputados gastarán 4 mdp para reparar sus vehículos

Mientras en el país se vive una oleada de protestas por el aumento en los combustibles y expertos nacionales e internacionales hacen un llamado a reducir el déficit y el gasto público del gobierno mexicano, la Cámara de Diputados asignó una partida de 4 millones 400 mil pesos para la reparación y manutención de varios automóviles utilizados por los distintos grupos parlamentarios.



El contrato, asignado por licitación abierta, incluye el pago a los trabajadores así como las refacciones nuevas, recomendadas por el fabricante, de 121 automóviles, 25 usados por el PRI, 14 por el PAN y 2 del PRD y PVEM, mientras que el resto es usado por personal de la Cámara de Diputados.



Los legisladores de Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena no cuentan con coches de la Cámara de Diputados, sin embargo si recibieron apoyos por parte de la misma para el pago de gasolina, lubricantes y aditivos de sus vehículos.



Los automóviles a reparar son 77 Chevrolet, dos Jeeps, un Dodge, 3 Ford, 18 Nissan y 7 Toyota.



Además de las reparaciones y refacciones, el contrato incluye el trabajo de mecánica general, ajustes de motos, lubricación, alineación, balanceo, suspensiones y sistema eléctrico, así como protección de vestiduras, volantes, salpicaderas y tapetes.



Mientras tanto, como parte del servicio no mecánico, el trabajo incluye el lavado de las unidades, limpieza de cabinas e incluso llevarlas a verificación, así como el servicio de preverificación de emisiones contaminantes, así como el pago de sanciones o gastos en caso de que el automóvil no pase la verificación.