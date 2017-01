Margarita ataca al gobierno y AMLO le responde

La ex primera dama Margarita Zavala, criticó a través de un video al gobierno, debido al “gasolinazo”, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ha provocado múltiples movilizaciones alrededor del país, expresando que “la irresponsabilidad de este gobierno está llegando a su límite”.



La aspirante a candidata por la Presidencia de la República aseguró que entiende la indignación de los ciudadanos ante los precios de la gasolina: “Hoy la gasolina está más cara que nunca. La irresponsabilidad de este gobierno está llegando a su límite. Y esos abusos los estas pagando tú”.



Indicó que el aumento al precio de las gasolinas ha llenado a la sociedad de coraje, indignación e impotencia, “Durante los gobiernos de Partido Acción Nacional (PAN), afirmó, el precio de las gasolinas nunca se utilizó con fines recaudatorios”.



“A este gobierno solo le interesa el dinero. Tú dinero (…). A este gobierno no le importó la gente. Se derrochó enormemente el dinero de los mexicanos, por eso llegamos a estos niveles de endeudamiento, y a una devaluación que hacía muchos años no habíamos visto”.



Puntualizó que cada año, todos los partidos, sin excepción, aumentan todos los años su presupuesto, así como los legisladores quienes “se regalan sus propios bonos. La irresponsabilidad de la clase política está llegando a su límite y esos abusos los estás pagando tú, con tus impuestos”.



Asimismo agregó que el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “juega con la esperanza del pueblo. El odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar nuestra indignación”.