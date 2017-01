Otorgan suspensión definitiva a agresor de Guevara

Conceden suspensión definitiva a agresor de Guevara

Luego de que Fabián España Mora, uno de los presuntos agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara, denunciara que no había sido citado a declarar ante las autoridades correspondientes por los hechos ocurridos el 11 de diciembre pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito de la Ciudad de México le concedió la suspensión definitiva, por lo cual no podrá ser detenido en caso de que sea requerido.



Al considerar que el delito que se le imputa a España Mora no es grave, se decidió otorgar el amparo solicitado el viernes pasado.



En una primera resolución, emitida el 29 de diciembre pasado, el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio le negó la suspensión definitiva; no obstante, el Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, consideró tal negativa “desvirtuada con motivo de lo manifestado por el juez, se procedió a modificar la suspensión decretada en la primera audiencia debido a que fue posible conocer la existencia de una orden de aprehensión.