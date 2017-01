COPARMEX propone bajar un peso a la gasolina

COPARMEX presenta contrapropuesta al acuerdo federal

Una contrapropuesta al acuerdo federal firmado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto con líderes empresariales e industriales fue presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quienes no se sumaron a dicho acuerdo con el poder federal.



El presidente de la asociación, Gustavo de Hoyos, dijo que no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, al que llamó el presidente de México, no significa romper con el gobierno federal.



“Sabemos disentir cuando nos parece que éstas (decisiones) son desacertadas, esta claridad es la que ha alimentado la decisión, producto del consenso empresarial, para no suscribir el acuerdo (…) no debe considerarse como un rompimiento”, señaló Gustavo de Hoyos.



La COPARMEX presentó un plan de trabajo de tres ejes que incluye el impulso a la economía familiar y la generación de empleo, mejoramiento de la finanzas públicas y la macroeconomía y el combate a la corrupción y defensa del estado de derecho.



“México sí necesita un acuerdo y COPARMEX está de acuerdo en generarlo”, señaló de Hoyos y agregó que se requiere “un acuerdo solidario donde todos los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad por México por delante”.



Entre las medidas destacadas por la Confederación se encuentra no continuar con los incrementos a la gasolina debido a que el gobierno obtiene suficientes recursos al cobrar el IEPS, que representa ingresos por 67 mil millones de pesos al año.



Dijo que tan solo con bajar un peso a la gasolina, una de las propuestas del grupo, significaría una reducción a los ingresos federales por concepto de impuestos de tan solo mil millones de pesos, una cifra que con una reducción al gasto público podría asumir el gobierno.



Añadieron que es necesario eliminar al menos 37 programas sociales que se encuentran duplicados, así como volver deducibles de impuestos las prestaciones al 100 por ciento y por último limitar el gasto por parte del gobierno en publicidad oficial.



Por último, dijo que el acuerdo firmado el pasado lunes tuvo un mal inicio, pues pretendía culpar a los empresarios por el incremento en los precios de varios productos, si bien estas acusaciones fueron eliminadas del texto final.