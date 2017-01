Seis funcionarios comparecerán por el aumento a las gasolinas

Legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordaron para este viernes 13 de enero, a las 11:00 h, la comparecencia de seis funcionarios del Gobierno federal a fin de que expliquen y detallen lo referente al incremento en los precios de las gasolinas, así como lo relacionado a la liberalización del precio de la misma.



Entrevistado al término de la sesión de este día, el vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, detalló que están citados los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade; de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell; así como el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya.Además del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer; la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto; y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer. Ramírez Marín afirmó que la comparecencia será ante el Pleno de la Comisión Permanente y no ante comisiones; además indicó que será en las próximas horas cuando se defina el formato que determinará las intervenciones de los funcionarios federales, así como de los mismos legisladores.



“La intención es que los funcionarios vengan el próximo viernes a las 11 de la mañana, para que sea cuanto antes y sobre todo para que esta agenda no se contamine con la que sin duda será una agenda de política internacional la próxima semana. Será ante los diputados y senadores del Pleno de la Comisión Permanente”, puntualizó.



Cabe recordar que fue desde la sesión del jueves 5 de enero, cuando la Comisión Permanente aprobó realizar reuniones con los funcionarios antes mencionados, a fin de abordar este tema tan polémico del aumento a la gasolina, aunque en realidad ello no implica que se dé marcha atrás al incremento.