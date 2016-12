Donald Trump ataca a Bill Clinton por Twitter

Donald Trump usó Twitter para criticar a Bill Clinton. El expresidente dijo a un diario de Nueva York semanas atrás que Trump “no sabe mucho”. Agregó que algo que “sí sabe es cómo ganar los votos de hombres blancos furiosos”.

Según el diario Bedford-Pound Ridge Record Review, Clinton también dijo que Trump lo telefoneó después de su victoria electoral sobre Hillary Clinton.

Lo anterior fue desmentido por Trump en su cuenta de Twitter, donde además criticó el hecho de que Clinton no pudiera hacer que la gente saliera a votar por su esposa, a pesar de tener “un presupuesto ilimitado”.

“Bill Clinton comentó que lo llamé después de la elección. Error, él me llamó (con un lindo mensaje de felicitación). Él ‘no sabe mucho’, sobre todo cómo conseguir, incluso con un presupuesto ilimitado, que la gente salga a votar en estados disputados cruciales (y más). Se enfocaron en los estados equivocados”.

Bill Clinton stated that I called him after the election. Wrong, he called me (with a very nice congratulations). He "doesn't know much" ...

especially how to get people, even with an unlimited budget, out to vote in the vital swing states ( and more). They focused on wrong states