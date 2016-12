Identifican a conductor original del camión que atacó el mercado de Navidad

Ariel Zurawski, enseñándo la foto de su primo de Lukasz Urban. EPA

Uno de los 12 muertos por el ataque al mercado de Navidad en Berlín, Alemania, no fue atropellado por el camión, sino que murió a tiros y todo indica que se trata del conductor original que fue atacado por el terrorista.



“Entre las víctimas figura un individuo muerto por bala”, informó el ministro para el estado de Branderburgo, Karl-Heinz Schröter, quien agregó que “se trata de un ciudadano polaco que es una víctima y no un atacante”.



Más tarde, el ministro del interior alemán, Thomas de Maizière, confirmó la noticia.



El hombre en cuestión fue encontrado en el asiento de pasajeros del camión con heridas de bala, informó de Maizière. Sin embargo, otros reportes indican que también fue apuñalado.



La primera especulación es que se trata del conductor original del camión, también de origen polaco, aparentemente secuestrado para llevar a cabo lo que ha sido descrito por las autoridades alemanas como “un ataque intencional” y “un posible atentado terrorista”.



“No hemos sabido nada de él desde esta tarde. No sabemos qué le pasó”, había dicho el dueño del vehículo, Ariel Zurawski, inmediatamente después del ataque. “Pero es mi primo, lo conozco desde que era un niño y pongo las manos al fuego por él”, dijo.



Este martes, Zurawski dijo haberle ayudado a la policía alemana a identificar a su primo, Lukasz Urban, de 37 años, como la primera víctima de lo ocurrido en Alemania.



“Su rostro estaba inflamado y cubierto de sangre. Es obvio que luchó por su vida”, le dijo Zurawski a la televisión polaca.



“Al principio me faltaba el valor, no quería ver la fotografía. Y un policía ya había reconocido a mi primo, pero necesitaban estar 100 por ciento seguros, así que me la mostraron. Y yo dije: sí, él es el conductor”, señaló.