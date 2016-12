Papa Francisco llama a programa de televisión

. AGENCIAS



El Papa Francisco sorprendió hoy al programa matutino de la televisión italiana “Unomattina” al comunicarse telefónicamente en vivo para felicitar por los 30 años de la transmisión y desear una feliz Navidad.

La mañana de este jueves, mientras el ciclo se transmitía en vivo por el canal 1 de la cadena pública RAI, el líder católico se comunicó para saludar a todos los trabajadores, a los conductores, periodistas, directores, técnicos y empleados.

Ellos le agradecieron, le felicitaron por sus recientes 80 años y le hicieron ver un pequeño clip con imágenes suyas. Luego le invitaron a desear felices fiestas a los espectadores, entre los cuales –dijeron- se encuentran “muchos enfermos y ancianos”.

“Sí, yo les deseo una Navidad cristiana, como fue la primera cuando Dios quiso trastocar los valores del mundo, se hizo pequeño en un pesebre, con los pequeños, con los pobres, con los marginados… La pequeñez”, replicó el pontífice.

“En este mundo donde se adora tanto al dios dinero, que la Navidad nos ayude a mirar la pequeñez de este Dios que cambió los valores mundanos. Les deseo una serena Navidad, y feliz: Una serena y feliz Navidad. Un abrazo para todos”, agregó.

“Io vi auguro un Natale cristiano, come è stato fatto il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo: si è fatto piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati. La piccolezza: in questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un Santo Natale, e felice: tanto felice Natale. Un abbraccio a tutti”.

El episodio causó sorpresa y perplejidad en el estudio, y tuvo lugar apenas dos días después que Jorge Mario Bergoglio se “escapó” del Vaticano para ir a comprar un par de zapatos ortopédicos nuevos a un negocio cercano.