Colaborador de Trump pide que en 2017 se muera Obama

Ni la llegada de Navidad ni el Año Nuevo lograron apaciguar el odio visceral de un empresario y activista político que apoyó la campaña de Donald Trump.



Carl Paladino, un homrbe del Real Estate de Buffalo, excandidato a gobernador de Nueva York y miembro del Tea Party, fue una de las 42 personas en responder cuatro preguntas que el diario de Buffalo Artvoice publicó el 22 de diciembre. Entre sus respuestas, Paladino deseó que el saliente presidente, Barack Obama, se muera y comparó a Michelle Obama con un hombre.

01) ¿Qué es lo que más le gustaría que suceda en 2017?



-CP: Que Obama contraiga el Mal de las "vacas locas" tras haber tenido sexo con una Hereford. Se muere antes del juicio y lo entierran en un campo de pastura junto a (la asistende presidencial) Valerie Jarrett, que había muerto unas semanas antes, luego de haber sido juzgada por sedición y trainción por su pareja jihadista que la confundió con una persona agradable y la decapitó.



02) ¿Qué es lo que más le gustaría ver en 2017?



-CP: Me gustaría que Michelle Obama vuelva a ser un hombre y que sea liberada en el interior de Zimbawe, donde vive placenteramente en una cueva con Maxie, el gorila (en alusión a un bloggero crítico del él).



03) ¿Quién le gustaría que se postule como alcalde de Buffalo en las elecciones del año próximo?



-CP: Alguien con cerebro, un par de huevos y sin temor. Que tenga suficiente dinero para no deberle nada a nadie una vez que sea elegido y que crea en la economía de mercado.



04) La nueva estación de Amtrak, cuyo costo es de US$ 50 millones... ¿debeía haerse en Terminal Central o en el distrito Canalside?



-CP: Nos hace falta una estación de US$ 50 millones como el parásito de Lou Ciminelli (desarrollador inmobiliario). Esa cifra representa el 80% del Consejo Escolar y la locura de los socioprogresistas que nunca firmaron la cara delantera de un cheque. A lo sumo, 400 personas viajan a diario en tren. No se quejan por el canje ni por Depew. Ya somos el hazmereir de Estados Unidos por los líderes más estupidos que elegimos. ¿Para qué seguir sumando?



Tras las polémicas respuestas, Paladino reconoció haber respondido lo publicado y arremetió sin nombrarlos contra el matrimonio presidencial.

"En respuesta a lo que dije en Artvoice. No tiene nada que ver con racismo. Se trata de la típica postura de la prensa que no puede defender de otra manera a la persona que está siendo atacada. Se trata de dos elitistas progresistas ingratos que odiaron muchoa a su país y destruyeron su indusctria en muchos aspectos durante ocho años. Se trata de la disminución del país en la escena mundial, quedándose en el papel de protector de los derechos humanos y faltando al honor de la memoria de los veteranos que tanto entregaron", escribió.



Desde el condado de Buffalo pidieron la renuncia de Paladino como miembro del Consejo Escolar.