FBI anuncia campaña para exhortar a denunciar corrupción fronteriza

. NOTIMEX



Dallas, 23 Dic.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron hoy una campaña para exhortar al publicó a denunciar actos de corrupción de parte de agentes federales a lo largo de las fronteras de Estados Unidos.

“El FBI le ha dado prioridad al delito de la corrupción pública", indicó Sergio Galván, jefe de la Unidad del FBI contra la Corrupción Pública de la oficina central del FBI en Washington.

“La participación del público es crucial para ayudar a ponerle fin a estos delitos”, explicó Galván en un comunicado. “No pretendemos que los ciudadanos sean detectives, pero si uno ve algo que no parece estar bien, dé parte de ello”, indicó.

“Si uno observa que alguien pasa por el punto de revisión sin que lo registren, o si trabaja en la frontera y está al tanto de que alguien que trabaja en su organización se hace el de la vista gorda, debe llamar al FBI”, señaló.

La campaña para concientizar acerca de la corrupción en la frontera contará con iniciativas para la participación del público en 10 oficinas regionales del FBI, cuyas áreas de responsabilidad incluyen cruces fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.

Las ciudades en cuestión son Buffalo, Nueva York; Detroit, Michigan; El Paso y San Antonio, Texas; Fargo, Dakota del Norte; Los Ángeles y San Diego, California; Miami, Florida; Phoenix, Arizona; y Seattle, Washington.

La campaña, utilizara carteles y mensajes en medios de comunicación, para exhortar al publicó a denunciar actos de corrupción e informar sobre la forma en que puede hacerlo a través de una llamada telefónica y otros medios.

El FBI anotó que la corrupción de ninguna manera se limita a la frontera, suroeste, por lo que la campaña abarcara también la frontera norte del país, los aeropuertos internacionales y puertos marítimos.

“Queremos enterarnos de lo que las personas ven y oyen, sin importar si son viajeros frecuentes, camioneros o funcionarios de las fuerzas del orden público que trabajan en la frontera”, refirió.

“El propósito de nuestra campaña de concientización pública es hacerle entender al público que necesitamos sus ojos y sus oídos para ayudar a mantener a nuestro país seguro”, expresó.

“Lo que me gustaría decirle al público y a las personas que trabajan en organizaciones que operan en la frontera es que el FBI está aquí para brindarles ayuda, pero no podemos ayudar si no recibimos información”, dijo Galván.

El FBI cuenta con 22 grupos de tarea y con grupos operativos contra la corrupción por todo el país que se componen de 39 organismos aliados locales, estatales y federales, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración Antidrogas (DEA) y la Administración de la Seguridad en el Transporte.

El FBI preciso que más de 250 funcionarios que trabajan en casos y recaban inteligencia para ponerle fin a la corrupción pública en todos los puertos de entrada a Estados Unidos.