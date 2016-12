Inician lectura de caja negra de Tu-154 ruso tras su rescate

as autoridades rusas de aeronáutica tardarán varias semanas en la obtención y la interpretación de los datos de la caja negra del Tu-154 que cayó al Mar Negro el pasado domingo con 92 personas a bordo.



El tiempo preciso dependerá de las condiciones en que se encuentra la caja, pero no será un día sino varios o semanas aún, dijo una fuente de la investigación a la agencia rusa de noticias Itar Tass.



La caja fue encontrada a las 5:42 horas (2:42 GMT) de este lunes a 17 metros de profundidad y mil 600 metros de distancia de la costa, por el equipo de un avión Falcon de búsqueda.



De acuerdo al reporte, la grabadora de datos de vuelo se encuentra ya en Sochi y de ahí será traslada a Moscú, a unos mil 600 kilómetros de distancia, donde será analizada por el personal del Instituto Central de Investigacion Científica de la Fuerza Aerea rusa.



Poco después del percance fuentes rusas señalaron que la nave se encontraba en buenas condiciones de operación y conforme han ido encontrando los restos del Tu-154, han mantenido que no hay rastros de ataque terrorista.