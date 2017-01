Revelan posible causa del hundimiento del Titanic

Titanic

De acuerdo con un nuevo documental, el hundimiento del Titanic fue causado por un incendio en la sala de calderas y no por una colisión con un iceberg gigante.



Desde que el Titanic se hundió en el Océano Atlántico el 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, los historiadores han culpado a un iceberg. Sin embargo, el periodista Senan Molony, quien ha estado investigando el desastre durante 30 años, cree que un incendio en un colector de carbón causó graves daños en la misma zona donde el iceberg golpeó.



El periodista sugiere en el documental 'Titanic: The New Evidence', que el fuego había estado incrementándose desde que abandonó el astillero en Belfast, lo que significa que los responsables fueron negligentes.



Agregó que las temperaturas de hasta mil grados debilitaron el casco; así, lo que pudo haber sido un golpe menor con un iceberg, se convirtió en un desastre inimaginable.



Molony dijo a The Times que “la investigación oficial del Titanic lo calificó como un acto de Dios. Esta no es una simple historia de colisionar con un iceberg y hundirse. Es una tormenta perfecta de factores extraordinarios que se unen: fuego, hielo y negligencia criminal”.



El documental presentará imágenes que muestran marcas oscuras en el lado del estribor del barco, las cuales Molony cree que prueban que hubo un incendio en su interior. El incendio también se mencionó en la investigación, pero el periodista indicó que no se le dio suficiente atención.



En la investigación del Comisionado británico sobre el naufragio en Londres, la cual comenzó el 2 de mayo de 1912 y que fue encabezada por el comisionado del naufragio Lord Mersey, los bomberos a bordo del buque confirmaron que aún había un incendio en la sala de calderas cuando se embarcó en Southampton.



El 20 de abril de 1912, un bombero que sobrevivió al hundimiento dijo que un incendio había estallado en los bunkers del Titanic desde que salió de Southampton hasta que fue a parar al fondo del océano. Declaró que el capitán y sus oficiales conocían de este incendio, pero lo mantuvieron en secreto.



Asimismo, señaló que los marineros habían combatido el incendio durante los cinco días en que el barco corría hacia el oeste en su viaje inaugural. Este relato apoya la teoría de Molony de que en lugar de retrasar la salida del Titanic por tercera vez, los responsables se comprometieron al viaje inaugural del Titanic el 10 de abril, a pesar del incendio.



El 14 de abril de 1912, cuatro días después de su salida, el Titanic golpeó un iceberg a las 23:40 h. A las 2:20 h, con cientos de personas todavía a bordo, el barco se hundió. A pesar de las repetidas llamadas de socorro enviadas, el primer barco de rescate llegó casi dos horas más tarde, sacando a más de 700 personas del agua.