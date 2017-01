Pagaron 25 mil dólares por asesinar a embajador de Brasil

La policía de Brasil cree que el embajador de Grecia en el país fue asesinado por el amante de su esposa a pedido de ella en una casa ubicada en la zona metropolitana de Río de Janeiro y hay tres detenidos, dijeron el viernes las autoridades.



El embajador Kyriakos Amiridis desapareció el lunes en la ciudad de Nova Iguaçu, 40 kilómetros (25 millas) al norte de Río de Janeiro, donde el diplomático se encontraba de vacaciones. La pareja vivía la mayor parte del tiempo en Brasilia, la capital del país.



El viernes, el investigador policial Evaristo Pontes Magalhaes dijo que el policía Sergio Gomes Moreira Filho, de 29 años, confesó que había matado a Amiridis en un supuesto acto de defensa propia.



Filho tenía una aventura amorosa con la esposa del diplomático, Francoise Amiridis, de 40 años, según los investigadores.



Un primo de Filho, Eduardo de Melo, reconoció haber participado en el homicidio como vigía. El primo acusó a Francoise de ofrecerle el equivalente a 25.000 dólares para que participara en el crimen.



Francoise ha negado su participación en el plan para asesinar a su esposo. Francoise dijo que ella no pudo evitar que Filho matara a su marido e insistió en que no estaba en casa cuando ocurrió el homicidio, según Magalhaes.



Sin embargo, el investigador policial dijo el viernes en la tarde en un comunicado que la “evidencia claramente implica a la esposa del embajador como coautora del crimen”.



Francoise comenzó a tramar con Filho la muerte del embajador después de una riña seria entre la pareja tres días antes de Navidad, agregó.



“Todas nuestras pruebas dejan entrever que el motivo era que ella pretendía aprovechar los recursos financieros que dejara el embajador para disfrutar la vida con Sergio”, señaló Magalhaes.



Un juez ha ordenado el arresto temporal de Francoise, Filho y su primo, apuntó.



Las primeras pistas de que el embajador fue asesinado surgieron el jueves en la noche, cuando la policía encontró manchas de sangre que se cree eran del diplomático en un sofá dentro de la casa que la pareja en Nova Iguaçu, donde vive la familia de la esposa.



La policía cree que un cadáver encontrado en un auto calcinado que Amiridis rentó el 21 de diciembre es el del embajador, pero los forenses aún no lo confirman.