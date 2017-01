Denuncian irregularidades en detención de mexicano en Letonia

Tras la detención del estudiante mexicano Daniel Reynoso Lesperance en Riga, capital de Letonia, luego de ser acusado por agresión y robo de una tarjeta de crédito, su hermano Luis Reynoso indicó que las autoridades de ese país se “brincaron” procedimientos internacionales durante la detención.



Entre las irregularidades de las autoridades letonas está el no haber notificado al cónsul honorario en Letonia, a la embajada de México en Suecia o a la familia del estudiante.



“Afortunadamente se encontraba la novia que había venido a visitarlo”, quien dio parte a las autoridades consulares y a los familiares del joven, expresó Luis.El hermano del detenido agregó que tampoco presentaron orden de arresto y solo le obligaron a firmar un documento en letón, el cual fue imposible de leer para Reynoso.



“Las autoridades no nos han proporcionado ningún tipo de información que demuestre que mi hermano es culpable. Siguen diciéndonos que ellos no necesitan demostrarnos nada”, detalló el hermano del estudiante de intercambio.



Por su parte, la abogada que lleva el caso señaló que Daniel Reynoso “está pasando un tiempo en la cárcel en la etapa de investigación que no es justificable”.