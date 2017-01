Iceberg está a punto de separarse de la Antártica

.. NASA

Un enorme témpano de hielo está por separarse de la Antártica en el Polo Sur.



Desde diciembre pasado una grieta, detectada hace algunos años, comenzó a crecer de manera repentina en él y lo han llevado a permanecer sujeto por solamente unos 20 kilómetros de hielo a la plataforma de la Antártica, cosa preocupante debido a que el tamaño total de él es de cinco mil kilómetros cuadrados.



La plataforma, conocida como Larsen C se encuentra ubicada al norte de la Antártica y, de acuerdo con especialistas, su conservación junto al resto de la zona, implicaría el riesgo de convertirse en un lugar vulnerable a futuras rupturas.



Larsen C cuenta con 350 metros de espesor y una de sus funciones es frenar el flujo de glaciares menores por lo que la aparición de la enorme grieta en 1995 significó una de las observaciones más importantes entre la comunidad científica, que comprobaron que el crecimiento de la misma se desarrollaba a una velocidad acelerada, sobre todo desde diciembre, cuando aumentó a 18 kilómetros en un par de semanas.



Hasta ahora, la grieta es de unos 100 metros de ancho pero se estima que tiene una profundidad de medio kilómetro.



Investigadores especialistas de la Universidad de Swansea, se mantienen a la expectativa acerca de la inminente ruptura, misma que han calificado como inevitable y que lo convertirá en un uno de los 10 icerbergs más grandes de los que se tenga registro.



Una de las aclaraciones que han hecho los expertos al respecto es que la aparición de este iceberg no se ha comprobado que se deba al calentamiento global ni que esto haga que aumente el nivel de los mares, sino que la principal consecuencia que traerá todavía está por conocerse pero se relaciona con la manera en la que el resto de la plataforma se comportará.