Declaran abandono de la presidencia por parte de Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó hoy una resolución que declara el abandono del cargo por parte de presidente Nicolás Maduro, y planteó adelantar las elecciones como salida a la crisis y al conflicto entre poderes.



La declaración legislativa, aprobada por 106 de 163 votos efectivos, acusó a Maduro de abandonar sus responsabilidades como gobernante, violar la Constitución, agudizar la crisis económica y negar al pueblo el derecho al voto.



Con la medida, la Asamblea mantiene la pugna política con el Ejecutivo y con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró en desacato al órgano legislativo.



Poco antes de la sesión, el TSJ emitió una sentencia en la que reitera que la Asamblea carece de competencias para declarar el “abandono del cargo” del presidente, pues se mantiene en desacato desde la juramentación de tres diputados cuya elección fue impugnada.



El expresidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, dijo que la declaración es una decisión política del grupo legislativo, y reconoció que es improbable la salida de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones.



“Sabemos que no va a haber elecciones, que aunque pase el 10 de enero Maduro se va a quedar ahí (en el poder). Pero no sigan metiéndole presión a esta caldera porque si estalla se los va a llevar por delante”, dijo Ramos a los diputados oficialistas.



“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber constitucional de legislar y no podemos incurrir en el abandono del cargo como lo ha hecho Maduro”, añadió.



El acuerdo hizo varias acusaciones contra la gestión de Maduro, recordando que la Asamblea lo acusó el año pasado de romper el orden constitucional, y afirmó que en el país existen más de 100 políticos presos y que durante el gobierno se ha incrementado la pobreza.



Puntualizó sobre el retroceso de la economía, que estimó en una caída de 12 por ciento del Producto Interno Bruto en 2017, así como una inflación de más de 600 por ciento.



Igualmente, acusó a Maduro de una “confabulación” con el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para bloquear el referéndum revocatorio del mandato que la oposición había pedido para 2016, un proceso que había comenzado pero fue suspendido por orden judicial.



“Se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se sugiere una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. Ese es el llamamiento que hace esta Asamblea”, señaló el nuevo presidente de la Asamblea, Julio Borges.



Agregó que la aspiración es que en Venezuela haya pronto una “elección, que sea el pueblo el que decida que pueda haber una solución a la grave crisis económica que padece la familia venezolana”.



El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó como una “ridiculez” la declaración contra Maduro. Agregó que la Asamblea sigue en desacato, pues “en forma reiterada ha violado las sentencias del TSJ, desconocimiento de la Constitución y los poderes”.



“No es potestad de esta Asamblea debatir un juicio contra el presidente, mucho menos la ridiculez de este lunes del abandono del cargo. Dicen que el abandono del cargo no tiene que ver con la ausencia física del presidente sino de sus funciones”, aseveró.



En el debate, el diputado oficialista Pedro Carreño señaló que en la Constitución no aparece la figura de abandono del cargo y acusó a la oposición de pretender “crear una crisis artificial para decir que la solución a la crisis es la salida del presidente”.



“Ustedes mismos reconocen que Maduro está al frente del cargo. Esto no es más que un show. Deben hacerse una revisión psíquica profunda porque lo que comenten son locuras”, señaló.