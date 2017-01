La frase que puso de pie a los asistentes del último discurso de Obama

Barak Obama. AGENCIAS

Barack Obama ofreció este martes su último discurso como presidente de Estados Unidos, en el que intentó reconfortar y animar al país ante los cambios económicos, amenazas de seguridad y la elección de Donald Trump.



En los 50 minutos que duró su emotivo discurso, Obama recordó los momentos más importantes de su administración, además de hacer un llamado a defender los valores del país y agradecer a sus hijas y esposa Michelle.



Pese a no enfocarse demasiado en Donald Trump, hubo un momento en particular en el que seguramente lo tuvo en mente y con el cual logró la mayor ovación de la noche.



Obama dijo: “Rechazo la discriminación contra los musulmanes estadounidenses”, con lo que consiguió una ola de aplausos y gritos de las personas presentes, así como una ovación de pie.



Este instante fue uno de los más significativos por la campaña que el magnate llevó a cabo y en la que indicó que prohibiría completamente la entrada de musulmanes al país.



“Si alguien puede establecer un plan que es demostrablemente mejor que las mejoras que hemos hecho en nuestro sistema de salud, que cubra una cantidad igual de personas a un costo menor, voy a apoyarlo públicamente,” afirmó Obama .



El mandatario cerró su discurso recordando su lema de campaña, “Yes we can” (“Si podemos”) y por primera vez agregó “Yes we did” (“Sí, lo hicimos”).