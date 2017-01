Toyota construirá planta en Guanajuato, pese advertencia de Trump

.. AGENCIAS

Bob Carter, vicepresidente senior de Toyota Motor Sales Norteamérica, señaló que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, deberá considerar que la industria automotriz depende de las cadenas globales de suministro y no de un solo país.



Toyota aseguró que mantendrá sus planes de inversión para la planta de Guanajuato, a pesar de las amenazas de Trump de imponer un impuesto alto a los fabricantes que no se instalen en su país.



Sin embargo, el fabricante japonés mantendrá el proyecto de inversión de 10 mil millones de dólares para Estados Unidos en los próximos cinco años, pues señaló que ambos países son importantes para abastecer a los mercados de Norteamérica.



Carter señaló que todos los fabricantes de autos están absolutamente seguros de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) es crítico para la industria, por lo que una vez que la nueva administración de Estados Unidos tome su lugar, se podrán acercar y establecer políticas de negocio que tengan sentido y favorezcan a los consumidores.



La firma confía llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump que será favorable para los negocios y aseguró que se encontrará una solución viable, ya que por la complejidad de la industria automotriz y sus cadenas de suministro es necesario que sean entendidos por el nuevo gobierno.



El ejecutivo puso como ejemplo el vehículo sedán Camry, uno de los autos más vendidos en Norteamérica, el cual depende 75 por ciento de las cadenas globales de suministro. Agregó que Toyota es un productor global que cuenta con 53 plantas en 28 países.



Toyota dio a conocer recientemente que la nueva planta en Guanajuato, México, la cual contará con una nueva arquitectura global de diseño e ingeniería e iniciará producción en 2019, no tendrá impacto en el número de empleos que se generan en Estados Unidos, y que las plantas en ese país han recibido inversiones directas por más de 21 mil millones de dólares y han generado 136 mil empleos.