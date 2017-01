México pagará el muro: Trump

'Vamos a construir el muro y México lo pagará de una forma u otra': Trump

Este miércoles, Donald Trump se presentó ante los medios en conferencia de prensa donde aseguró que “definitivamente” llevará a cabo la construcción del muro fronterizo.Expresó que quiere comenzar la construcción de inmediato y no “esperar año y medio” a que terminen las negociaciones con el gobierno mexicano, por lo que recordó su plan de que México “reembolse” el costo del muro.



“No quiero esperar. (El vicepresidente electo) Mike Pence está liderando un esfuerzo para conseguir una aprobación final… México de alguna manera nos va a reembolsar… eso va a pasar. Ya sea un impuesto, o un pago… pasará”, afirmó.



Trump afirmó que no culpa a México por “aprovecharse de Estados Unidos” y aseguró que ama al país e incluso desearía que los políticos estadounidenses fueran tan “inteligentes” como los mexicanos.



“No los culpo por lo que pasó. No los culpo por aprovecharse de Estados Unidos. Lo que digo es que no deberíamos haber permitido que pasara”, expresó.



Finalmente, dijo que no hay diferencia para financiar el muro entre un reembolso o un pago inicial. “El pago se encargará de sí mismo”, aseguró.











Trump agradece a automotrices que se retiraron de México



Anteriormente, Trump agradeció a las automotrices que han retirado sus planes del extranjero para invertir en Estados Unidos.



En la que es su primera conferencia de prensa desde las elecciones, el presidente electo recordó cómo empresas, como Ford o Fiat Chrysler en México, han retirado sus inversiones de otros países para hacerlo en suelo estadounidense, agradeciendo a las firmas por esto.



Asimismo, expresó que espera que General Motors haga lo mismo próximamente, así como las compañías de la industria farmacéutica, que “está escapándose con el asesinato”.



Al respecto, Trump afirmó que las farmacéuticas tienen muchos cabilderos y “mucho poder”.



“Necesitamos nuevos procedimientos de licitación” en el tema, expresó el próximo presidente de Estados Unidos, lo que provocó una caída en las acciones de las empresas farmacéuticas.