NUEVOS GALLOS

. FOTO: CLUB QUERÉTARO

Hiram Mier y Gerardo Lugo ya se pusieron por primera vez el uniforme de Gallos Blancos, el cual defenderán por espacio de un año.

Ambos elementos llegan a préstamo con opción a compra; fueron presentados como refuerzos de cara al Clausura 2017 en la sala de prensa del Estadio Corregidora; Arturo Villanueva, presidente operativo de la institución “emplumada” anunció a Mier, mientras que Joaquín Beltrán, presidente deportivo, entregó su nueva playera a Gerardo Lugo.

“Después de un largo análisis tomamos la decisión de apuntalar dos sectores en el terreno de juego y después de un seguimiento a muchos jugadores como de México y del extranjero, el profesor Víctor Vucetich decidió que las dos personas que quería traer el club son Hiram y Gerardo”, aseveró Villanueva.

Mier llega procedente de los Rayados de Monterrey, se desempeña como defensa central y portará el número 27 en los dorsales; Lugo estuvo entrenando el torneo pasado con el cuadro queretano al no encontrar acomodo para el Apertura 2016, ahora fue contratado y portará el 10, juega como volante ofensivo.

Para Mier, Gallos Blancos representará su segundo equipo en su carrera, debutó con los Rayados de Monterrey en el 2010 y el zaguero de 27 años se dijo contento por la nueva oportunidad que tiene en su carrera.

“Agradecido por la confianza que me brinda la directiva y el cuerpo técnico, quiero cumplir con las expectativas y con los objetivos que tiene trazado el equipo”.

Para Lugo, el cuadro queretano será su séptimo club, debutó en el 2007 con Cruz Azul y ha vestido las playeras de Puebla, Morelia, Santos, Tigres y Veracruz.

“Contento por esta confianza, por esta responsabilidad, por la oportunidad que me están dando nueva mente, con un compromiso grande para brindarme al máximo en la cancha y esperemos que todo no salga bien”, expresó Lugo.

Beltrán Vargas externó que ve muy complicado que llegue un nuevo elemento para apuntalar el cuadro queretano, aseverando de que darán oportunidad a los canteranos del Club, luego de que en el 2016 fueron campeones con la Sub 20 y en la Segunda División.

“No descartamos traer a alguien más, pero luego de los resultados que hemos logrado con las Fuerzas Básicas pensamos que es momento de darle oportunidad a estos jugadores que han mostrado capacidad”,

concluyó.