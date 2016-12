BRILLAN NADADORES QUERETANOS

. FOTO:FACEBOOK

Importante participación es la que está teniendo la Selección Queretana que compite en el Campeonato Nacional de Natación Curso Corto (CC), certamen que se disputa en las instalaciones del Centro Acuático Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en el que los nadadores de la entidad han logrado sumar dos medallas de oro, 13 de plata y 13 de bronce.

Al respecto, Alejandro Ávila Coria, presidente de la Asociación Queretana de Natación (AQN), detalló que el representativo del estado está integrado por 94 atletas, quienes bajo un nuevo formato de calificación, buscan un lugar en la Olimpiada Nacional del siguiente año, por lo que el balance hasta el momento es positivo.

“Creo que el nuevo sistema le da un mayor realce al evento, mayor calidad en cuestión de los atletas que participan y no de cantidad, eso se ve reflejado en los resultados de los atletas. Siento que los resultados que tenemos hasta el día de hoy, pues vamos muy bien”, dijo.

La primera presea dorada cayó por conducto de Daniela Enríquez Flores, quien dentro de la categoría Sub 14 se impuso en la prueba de 200 metros Pecho al cronometrar un tiempo de dos minutos, 39 segundos y 81 décimas (2:39.81).

Por su parte, el segundo metal de oro lo obtuvo el relevo femenil 4 x 200 Sub 16 integrado por Pilar Paras, Tania Hernández, Sandra Berenice Pilar y Maria José López, al detener el reloj en 8:46.24.

Algunos de los atletas que también han destacado son Andrea Moussier Pichardo, nadadora que dentro de la categoría Sub 18 se quedó con el bronce en los 100 y mil 500 metros Libre, al parar el cronometro en 59.01 y 16:47.38, respectivamente. En el caso de los 200 metros Dorso se adjudicó la plata con un tiempo de 2:16.48.

De igual forma, ha destacado Ma. Fernanda Moussier Pichardo, quien dentro de la categoría Sub 16 logró la plata en los 200 metros Mariposa (2:19.00) y 200 metros Dorso (2:17.56), además de un bronce en los 50 metros Mariposa (28.58).

Dentro de la categoría de 1era Fuerza, Sharo Rodríguez Rivera logró el bronce en los 50 metros Mariposa al imponer una marca de 27.93 segundos. Mientras que Ezequiel Trujillo Avilés se colgó el bronce en los 100 metros Pecho con un registro de 1:02.02.

Hay que recordar que este año los nadadores de la entidad lograron un total de 3 oros, 11 platas y 15 bronces entre la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil, por lo que la meta es mejorar esos

números.