Emotiva despedida

Eulalio López “Zotoluco” se despedirá este domingo de la afición taurina queretana en la Tradicional Corrida Navideña de la Santa María. FOTO: AGENCIAS

Tras casi 30 años como matador de toros Eulalio López “Zotoluco” se encuentra realizado su gira de despedida, y será este 25 de diciembre cuando pise por última vez el ruedo de la Plaza de Toros Santa María enfundado en un traje de luces.

La despedida del emblemático torero capitalino difícilmente podría ser más especial, pues estará diciendo adiós del coso de Avenida Constituyentes durante el tradicional festejo navideño, tarde en la que alternará cartel con el ibérico Alejandro Talavante y el queretano Octavio García “El Payo”.

Previo al festejo de este domingo, “Zotoluco” aseguró que será complicado, pero a su vez muy emotivo, despedirse de una plaza en la que tuvo tardes de mucho éxito y alguno que otro día complicado.

“Sin duda es un sabor de boca muy especial, será una tarde muy bonita como todas las que se viven los 25 de diciembre en la Santa María. Llego con mucha ilusión y mucha nostalgia de saber que será mi último paseíllo como torero ahí. Sin embargo, es mi obligación como torero salir a entregarme y hacer disfrutar a la gente que es lo que más importa. Ojalá sea una despedida digna de una plaza que me ha dado tanto”, manifestó.

Varias son las corridas memorables que tuvo Eulalio en este coso, alternando con las máximas figuras de la tauromaquia a nivel mundial.

“Muchas tardes mágicas he vivido en esta plaza, a lado de grandes matadores que confeccionaron grandes faenas. Es complicado pensar en una tarde en particular porque cada una tiene sus diferentes matices, obviamente ha habido triunfos y tardes difíciles en las que yo no he estado bien o en las que no ha habido suerte, pero siempre es importante acordarte de lo bueno”.

Hace dos años “Zotoluco” formó parte de cartel navideño de la Santa María y partió plaza junto al rejoneador Alejandro Zendejas, “El Payo” y Fermín Espinosa “Armillita IV”, una tarde complicada en la que los astados de la dehesa de Fernando de la Mora quedaron a deber, por lo que espera que el domingo los toros de Campo Real estén a la altura de las circunstancias.

“Como dicen, los toros no tiene palabra de honor, lo que nosotros como toreros tenemos que hacer es salir a dar lo mejor de nosotros y esperar que el toro muestre bravura. Campo Real es una buena ganadería y estoy seguro que tanto el ganadero como el empresario sabrán elegir bien al encierro que se lidiará”.

Por último, el capitalino dejó un mensaje para las nuevas generaciones de toreros mexicanos, a quienes impulso a seguir sus sueños.

“Creo que se pueden lograr grandes cosas en la fiesta brava. Yo vengo de una familia humilde y gracias al esfuerzo y al sacrificio de muchos años he podido salir adelante en mi profesión. La profesión de matador de toros no es nada sencilla, pero en la que creo que si quieres se pueden lograr grandes cosas”, añadió.