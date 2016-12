ARRANCAN CON GOLEADA

. FOTO: CLUB QUERÉTARO

Mejor inicio de pretemporada no pudo tener Gallos Blancos al golear 5-0 al Zacatepec Siglo XXI, en su primer partido amistoso de cara al Torneo Clausura 2017.

Los queretanos no tuvieron piedad del rival del Ascenso MX al aplastarlos en el duelo celebrado ayer por la mañana en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (Cegar), el cual estuvo dividido en cuatro tiempo de 35 minutos.

Camilo Sanvezzo, Emanuel “Tito” Villa, George Corral, Ricardo Esqueda y Edgar “Pájaro” Benítez fueros los encargados de realizar los goles de la primera victoria “emplumada” de la pretemporada.

Para la primera parte del compromiso, Víctor Manuel Vucetich, director técnico del cuadro queretano, inició con Tiago Volpi en la portería; Jonathan Bornstein, Miguel Martínez, Juan Forlín y Jaime “Jimmy” Gómez en la defensa; Marco Jiménez, Luis Noriega, Yerson Candelo y Neri Cardozo en el medio campo; en el ataque estuvieron Camilo Sanvezzo y Emanuel “Tito” Villa.

Desde el silbatazo inicial, que corrió a cargo del árbitro queretano Uriel Olveza, los queretanos dieron muestra de su superioridad con el domingo del medio campo, lo que propició que generaran varias llegadas de peligro al arco defendido por Armando Navarrete.

Este compromiso representó el primer duelo de la pretemporada, lo que ayudó a los jugadores a aflojar sus piernas duras, a causa del trabajo físico que tuvieron por la pretemporada de playa en Cancún.

Camilo Sanvezo fue el encargado de abrir el marcador al minuto 35 al sacar un disparo cruzado que venció la estirada de Navarrete.

En esta primera mitad, Vucetich se vio obligado a realizar un ajuste en su alineación, luego de que Juan Forlín presentó una molestia muscular y decidieron sacarlo para cuidarlo; Dionicio Escalante ocupó su lugar.

Para el segundo tiempo, los queretanos mantuvieron su dominio, ampliando el marcador al minuto 17 Emanuel Villa, tras asistencia de Camilo Sanvezzo.

En el tercer tiempo, “El Rey Midas” cambió a su plantel, dándose el ingreso de los refuerzos Hiram Mier y Gerardo Lugo, lo que significó su primer partido como jugadores de Gallos Blancos.

George Corral y Ricardo Esqueda fueron los encargados de realizar el tercer y cuarto gol al minuto 5 y 7 respectivamente en el tercer período.

Finalmente en el último tiempo, Edgar “Pájaro” Benítez cerró el marcador al definir por debajo de las piernas del cancerbero morelense y poner el 5-0 final.

El once que jugó en el tercer y cuarto tiempo fueron: Gil Alcalá en la portería; Ricardo Esqueda, Dionicio Escalante, Hiram Mier y George Corral en la defensa; Kevin Gutiérrez, Nery Domínguez, Gerardo Lugo y Armando Zamorano en la media; Edgar “Pájaro” Benítez y Ángel Sepúlveda en el ataque.

Al terminar el partido, los queretanos rompieron filas para pasar la navidad con sus familiares y reportarán el lunes para proseguir con su preparación de cara al Clausura 2017; el miércoles 28 sostendrán su segundo y último cotejo amistoso, cuando enfrenten a Pumas en Ciudad Universitaria.