Tigres arruina el centenario del América

El partido inició con un gran ambiente y un Estadio Universitario haciéndole honor a su apodo. El inmueble era un verdadero volcán. La afición de los Tigres se hacía notar con el canto de “Dale Tigueres”.



Sin embargo, la emoción y la algarabía fue cayendo con el paso de los minutos al no haber jugadas claras de gol en los arcos, salvo un tiro de larga distancia de Javier Aquino quien Moisés Muñoz desvió con una impresionante atajada.

No había pasado un minuto y el América ya recibía la primera falta. Arroyo impactó directo a puerta el tiro libre, pero no logró complicar a Nahuel Guzmán.



Durante los primeros minutos del primer tiempo América tuvo la posesión de la pelota, mientras que los Tigres los esperaban de media cancha para atrás buscando el contragolpe.



Al minuto 13, Juninho no pudo rematar de cabeza un tiro de esquina que Moisés Muñoz midió mal, dejando descubierta la puerta.



Guido Pizarro vio la primera tarjeta del juego al minuto 21 por reclamar una falta en medio campo.

Los Tigres dieron otro aviso al 25, cuando Gignac no logró hacer un buen remate con la cabeza en el área un centro desde la banda derecha.



El planteamiento de Tigres cambió a mitad de la primera parte y dejó de esperar al América para empezar a tener un poco más la posesión del balón.



Moisés Muñoz se hizo presente en el duelo volando en una espectacular atajada para impedir que Javier Aquino hiciera un auténtico golazo al minuto 31. El 20 de Tigres impactó con violencia de larga distancia tras recoger un rebote de tiro de esquina, pero el meta detuvo el balón.

Bruno Valdez fue el segundo amonestado del encuentro. El americanista vio el cartón amarillo por una falta a la mitad de la cancha al 35.



Ismael Sosa cobró un tiro libre desde la banda izquierda, uno de sus compañeros peinó el balón al filo del área, sin embargo, ningún tigre pudo contactar el balón después y la pelota terminó en las manos del guardameta azulcrema.Los esquemas de las dos escuadras fue muy distinto en la última parte del primer tiempo. Tigres era el dueño de la pelota y los de Coapa esperaban atrás, intentando salir a velocidad.



La primera parte concluyó con un tiro de esquina a favor del América. El centro parecía bueno, pero el jugador del América no logró rematar.



El América empezó con fuerza la segunda mitad. Renato aprovechó su velocidad para ir dejando rivales atrás por la banda derecha. El azulcrema mandó una diagonal al área, que de manera oportuna, la zaga tigre mandó a tiro de esquina.



Rubens Sambueza fue el segundo amonestado del América. El argentino se hizo acreedor a la amarilla al 51 por reclamarle al silbante.



Otra vez Renato volvió a inquietar la portería de los locales. El ecuatoriano sacó un poderoso remate con la pierna derecha que fue desviado en el área y salió a tiro de esquina.Javier Aquino tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 53 por lesión, Damián Álvarez entró en su lugar.



Al 55, América dejó ir la más clara del juego hasta el momento. Tras una serie de rebotes en el área, Oribe Peralta se encontró con una pelota en el área chica. El delantero mexicano solo tenía que empujar el balón a un arco sin portero, sin embargo, el contacto no fue bueno y mandó la pelota a un lado del poste izquierdo de Guzmán.Cinco minutos después, Ismael Sosa cae dentro del área del América por disputar una pelota con Rubens Sambueza. A pesar del reclamo del jugador felino, el árbitro no marca nada.



Por una plancha a Hugo Ayala, Michael Arroyo se convirtió en el tercer azulcrema amonestado. La acción tuvo lugar en la banda derecha de Tigres al minuto 60.



Algunos minutos después, William da Silva derribó a Jesus Dueñas al filo del área. El juez marcó la falta afuera del área. Juninho cobró con potencia el tiro libre. Moisés Muñoz una vez más reaccionó de manera correcta y desvió el disparo. Los felinos recuperaron el balón y lo mandaron al área. El guardameta no se entendió con su defensa para que en un rechace le quedara la pelota solo a Dueñas, quien mandó con la cabeza la esférica al poste.Jorge Torres Nilo recibió tarjeta al minuto 68.



Se vivía un ritmo frenético en el encuentro. Acciones los arcos y fuertes y constantes reclamaciones al silbante por parte de los dos equipos. Casi no se perdía tiempo en media cancha.



Tigres en este vaivén estuvo cerca del gol una vez más con un centro de Damián Álvarez que pasó cerca de la portería de Muñoz.La polémica se hacía presente una vez más en la cancha el Estadio Universitario. Iván Estrada derribó por la espalda a Sambueza dentro del área tigre, pero el silbante no marcó nada.



Al 79 el América hizo una modificación. Silvio Romero sustituyó a Oribe Peralta. El argentino no llevaba un minuto en la cancha y generó una de peligro para su equipo. A velocidad ganó una pelota cercana al área de los Tigres. El americanista cedió de manera oportuna a Renato Ibarra que entraba por la derecha. El ecuatoriano cruzó el disparó, pero se estrelló en un zaguero y terminó en saque de esquina.



Gignac, que había pasado desapercibido varios minutos de la segunda mitad, mandó un poderoso disparo al poste en el minuto 80. Era el segundo remate de los locales que se estrellaba en el poste de Moisés Muñoz.El disparo del francés provocó que el Volcán se encendiera. La afición tigre cantaba “Incomparables” cuando el partido se encontraba en sus últimos minutos.



El 'Chepe' Guerrero fue sustituido al 83 por Edson Álvarez.



Torres Nilo vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado al minuto 89. El zaguero cortó un contragolpe al derribar a Renato Ibarra en medio campo. Ferreti ajustó de inmediato y saco a Ismael Sosa para que entrara la 'Palmera' Rivas.



El partido terminó sin goles, por lo que se prolongó a los tiempos extras.



Al 94, el América abrió los cartones. Edson Álvarez, quien había entrado de cambio, remató de cabeza a segundo poste un tiro de esquina desde la banda izquierda para mandar al fondo de las redes el balón.Sambueza tuvo para matar el partido al 98, pero hizo un mal control de balón en el área y lo terminó mandando a saque de meta. El argentino 3 minutos después saldría expulsado por doble amarilla.



Dueñas se perdió el empate para los Tigres. Remató solo dentro del área, pero la esférica fue directo a donde estaba parado MuñozAntes que terminara el primer tiempo extra, los ánimos se calentaron a tal grado que los dos equipos llegaron a los golpes.



Al minuto 106, luego que Ricardo Antonio La Volpe provocara a Gignac, las dos escuadras empezaron una bronca en la banca de los visitantes que rápidamente escaló en violencia e intensidad.El segundo tiempo extra empezó con 9 jugadores por equipo. Al 107, Güemez sustituyó a Michael Arroyo.



Damm hizo un buen desborde por la banda derecha para cederle el balón a Gignac quien remató, pero el balón se estrelló en el defensa americanista. El árbitro no concedió el saque de esquina.



Tigres lo intentaba en los minutos finales del tiempo extra. La escuadra se fue con todo al ataque, pero la zaga americanista resolvía las oportunidades de los locales. El público vivió de pie los últimos instantes de la final.



Un cabezazo de Dueñas hizo que al fin el Volcán hiciera erupción. El jugador de Tigres remató un centro producto de otro deborde Damm. Los locales lo empatan al 119 y obligan la definición por penales. El estadio era una auténtico manicomio.Tigres y América definirían al campeón en penales.



Gignac convirtió el primero para los Tigres y Guzmán detuvo el de William da Silva.



Muñoz trata de adivinar al lado izquierdo y Juninho convierte el segundo para los Tigres colocando el balón en la parte derecha de la portería. Silvio Romero envía un potente disparo al centro de la portería, Guzmán lo espera y ataja el segundo penal.



Guido Pizarro convirtió y Guzmán atajó el tercer penal.

Tigres consigue su quinto título en la historia. El América se va con las manos vacías de su centenario.