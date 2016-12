Moisés Muñoz anuncia su salida del América

Este martes, se confirmó lo que era un secreto a voces, luego de que el portero Moisés Muñoz anunciara su salida del América.A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el arquero afirmó que en el equipo azulcrema “no me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, no me parece justo”.



“El Club América vivirá en mi corazón por siempre. A la afición le agradezco profundamente el haberme apoyado”, expresó el portero en el video, en el que compartió imágenes de sus mejores momentos en el subcampeón del futbol mexicano.Con las Águilas, Moisés Muñoz se proclamó campeón del Torneo Clausura 2013 y del Apertura 2014, así como de la Liga de Campeones de CONCACAF en la temporada 2014–15 y la 2015–16.



El mensaje de Muñoz se produce luego de que el América diera a conocer las llegadas del guardameta argentino Agustín Marchesín y el también portero Oscar Jiménez.







Moisé Muñoz a Jaguares



El equipo de América hizo oficial la salida de los porteros Moisés Muñoz y Hugo González, así como la del paraguayo Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado, que Santos Laguna dio a conocer hace algunas semanas.La escuadra “azulcrema” le agradeció a estos elementos su paso por esta institución en diferentes etapas de tiempo y con diversos logros.“¡Gracias por su entrega al defender nuestros colores! Éxito en su nueva etapa futbolística”, indicó el cuadro capitalino.



En el caso del guardameta Muñoz se hizo oficial también su llegada a los Jaguares de Chiapas, lo cual se había manejado desde semanas atrás.



Mientras Osvaldo y Ventura fueron transferidos al conjunto de la “Comarca Lagunera”, mientras que Hugo González defenderá el arco de “Rayados”.