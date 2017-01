Retiro del “Conejo” Pérez se aplazaría si Pachuca gana la Concachampions

En caso que los Tuzos Pachuca conquisten la Concachampions 2016-2017, el portero Óscar Pérez podría reconsiderar el retiro, el cual tiene planeado para el final del Clausura 2017 de la Liga MX.“Ya lo planeé, si acaso me tiene pendiente el Mundial de Clubes, pero ya se verá en su momento, ojalá podamos estar ahí”, dijo el portero de 43 años que conquistó el campeonato de la Liga MX con los Tuzos en el Clausura 2016 al vencer en la final a Monterrey.



“La verdad es que estoy muy contento, fue un gran año para mí, para Pachuca, el tiempo que he estado acá hemos encontrado liguillas, finales y estoy muy contento por lo que hemos vivido”, indicó a al canal deportivo TDN.



Así mismo, explicó que existe la posibilidad de que ya retirado trabaje para mantenerse en el conjunto hidalguense, sin especificar en qué actividad.“Hay una invitación ahí para poder seguir ligado a la institución estoy muy contento que me sigan tomando en cuenta, con mucho gusto estaría apoyando”, sentenció.



Pachuca enfrentará al Saprissa de Costa Rica en los cuartos de final de la Concachampions, serie que se disputará los días 21 y 28 de febrero.