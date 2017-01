Impulsa Rafa Márquez asociación de jugadores

Los futbolistas creen que es momento de levantar la voz, de ser tratados de forma justa y no como objetos, por eso Rafael Márquez reconoció que se han dado los primeros pasos para la creación de un sindicato.



“Ha mejorado mucho la situación (directiva) en Atlas así que eso nos tiene más tranquilos y desde luego hay más diálogo entre jugadores y directiva, y sí desafortunadamente sigue pasando lo que siempre ha pasado en México con otros equipos, que hacen como quieren con los jugadores, los tratan como quieren y a final de cuentas algunos tratan de cuidar su trabajo para no perjudicar sus cosas, y perjudican al jugador, pero seguimos en busca, seguimos trabajando, intentando, elaborando algo importante para en un futuro tratar de que tenga el jugador voz y voto”, afirmó el capitán de la Selección Mexicana y del Atlas.



Esta no es la primera ocasión en la que el zaguero habla sobre una asociación de futbolistas, pero ahora incluso se perfila para dirigirla.



“Estamos en ese proceso de tratar de armar algo importante, de que estén todos conscientes de que seamos todos, no nada más algunos, porque si somos algunos no vale la pena. Hasta que no se tenga eso bien armado, pues se va a hacer realidad”, explicó.



Las charlas con sus colegas han comenzado y está en la etapa de convencimiento, pues no quiere que sigan pasando casos como el de Chiapas, donde los jugadores no cobraron durante meses.



“Ya dimos un primer paso, ahora falta nada más tratar de convencer a todo el mundo, a todos los jugadores, para que sea algo sólido”, aclaró.



Entre las cosas que buscarán mover es el Régimen de Transferencias y separar a la Comisión del Jugador de la FMF.



“Yo creo que en todo el mundo es la única Liga en donde sucede este tipo de mercado de jugadores, en donde el jugador ni siquiera le dan acceso, no tiene voz para decidir si quiere o no ir, esto tiene que acabar. A mí sí me pasó, si yo no aceptaba lo que club me ofrecía para irme a Mónaco simplemente no se hacía la transferencia, y yo tuve que sacrificar ese dinero para poderme ir a buscar mi sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui.



“Esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar algo importante para todos los jugadores”.